Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Bahrain 2023

CLASSIFICA FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Quale volto avrà la classifica Formula 1 dopo il Gp Bahrain 2023? C’è naturalmente molta curiosità per il primo appuntamento con la nuova stagione, perché dopo i lunghi mesi di pausa tifosi ed appassionati non vedono l’ora di spezzare questo digiuno, che le presentazioni delle varie monoposto e le sessioni di test (a dire il vero solo tre giorni) hanno colmato solo in minima parte. Oggi avremo i primi riscontri reali e comincerà la lunga caccia al titolo di Max Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 e pure a quello della Red Bull invece nella classifica del Mondiale Costruttori di Formula 1.

Si riparte dunque da quello che nel 2022 era stato un vero e proprio dominio da parte di Max Verstappen, che si era laureato campione del Mondo della Formula 1 per il secondo anno consecutivo con la bellezza di 146 punti di vantaggio sul secondo posto di Charles Leclerc, una differenza forse esagerata ma dovuta anche ai troppi errori commessi dalla Ferrari, che avrebbe avuto il potenziale come minimo per rendere più complicato il trionfo di Verstappen. Leclerc riparte almeno dal secondo posto, che per la Ferrari negli anni precedenti era stato una chimera, adesso però si deve scalare il gradino più difficile.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella classifica di Formula 1 naturalmente in Bahrain si riparte da zero e ci affidiamo ai numeri dello scorso anno per avere indicazioni sulla base di partenza, che ad esempio vedeva in difficoltà la Mercedes e in particolare Lewis Hamilton, che era stato battuto nel 2022 nella classifica Piloti di Formula 1 anche dal compagno di squadra George Russell, il quale al primo anno con la scuderia di Stoccarda fu capace di conquistare ben 35 punti in più rispetto al sette volte campione del Mondo, che sarà quindi tra i piloti maggiormente assetati di riscatto nella nuova stagione che comincia in Bahrain.

Per quanto riguarda invece la classifica Costruttori di Formula 1, ecco che la Red Bull aveva rifilato addirittura 205 punti di distacco alla Ferrari: tornando al discorso accennato in precedenza a livello individuale, il gap fu così netto anche a causa degli errori che Maranello non dovrà ripetere in questo nuovo Mondiale e che a un certo punto sembrarono mettere a rischio anche il secondo posto per la Ferrari, infine difeso per soli 39 punti sulla Mercedes. La Alpine aveva invece avuto la meglio sulla McLaren per il quarto posto, che era l’obiettivo massimo per il “resto del mondo”: cosa succederà invece quest’anno?











