Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp di Stiria 2020

Dopo l’appassionante esordio a Zeltweg, ecco che si torna sul tracciato austriaco per il Gran Premio di Stiria 2020, ed ecco che dobbiamo subito verificare come si sta componendo la classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, che pure rispecchiano in pieno i risultati ottenuti in pista solo settimana scorsa. Siamo infatti alla vigilia del secondo Gp di questa tormentata stagione, che rispetto alle previsioni, per colpa della pandemia è cominciata solo settimana scorsa proprio sul tracciato di Spielberg e avrà un programma particolare (e non ancora completamente delineato): e pure dopo solo una prova, ecco che non sono state poche le sorprese che sono arrivate nella graduatoria riservata ai piloti. Contrariamente alle attese infatti leader indiscusso della classifica della Formula 1 per il mondiale piloti non è già il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, ma il suo compagno di squadra alla Mercedes, Valtteri Bottas, che è stato vincitore e autore di una prova eccezionale nel Gp d’Austria di settimana scorsa. Pure in vista del Gran Premio di Stiria 2020 di questa domenica, 12 luglio, ad occupare il podio della classifica della formula 1 sono il ferrarista Leclerc e la sorpresa della McLaren Lando Norris, con il pilota britannico delle frecce d’argento (che si sono vestite di nero quest’anno) solo quarto e impazienti di rifarsi, anche se tallonato, con 10 punti e solo due di svantaggio dal prossimo talento della Rossa, e ancora pilota della casa arancio-papaya, Carlos Sainz. Vediamo dunque subito una composizione variegata e inedita per le vette della classifica della formula 1 per il mondiale piloti: siamo però solo alla vigilia della seconda gara e dunque tutto può ancora succedere, già da oggi.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

In vista del Gp di Stiria 2020, seconda prova del mondiale della formula 1, ecco che pure nella classifica riservata al campionato costruttori non mancano alcune sorprese. Certo alla vigilia dell’inizio di questa stagione era abbastanza scontato che fosse la Mercedes la leader assoluta della classifica della Formula 1 per i team: non era affatto scontato che la seconda scuderia in graduatoria, con 26 punti ( e 11 da recuperare sulle frecce d’argento) fosse la McLaren. Nella prima prova austriaca, il team arancio papaya, trascinato da Sainz e Norris ha fatto faville e pure è pronto a dare il meglio di sè anche oggi per far propri altri punti pesanti nel Gran Premio di Stiria 2020, e dunque non perdere il privilegio di concorrere con le frecce d’argento per la leadership. E pure partendo dalla terza posizione in classifica, con solo 19 punti, deve essere pronta a dare il tutto per tutto anche la Ferrari di Binotto, che non può certo accontentarsi di sopravvivere, anche se la situazione del team non è delle migliori, data la poca competitività della Sf1000. Da segnalare nella top five della graduatoria riservata ai costruttori anche la presenza di Racing Point come di Alpha Tauri, oltre che della pesante assenza della Redbull, che per problemi tecnici è andata in bianco nel primo gp della stagione, per giunta gara di casa della scuderia delle lattine.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 25

2. Charles Leclerc (Ferrari) 18

3. Lando Norris (McLaren) 16

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 12

5. Carlos Sainz (McLaren) 10

6. Sergio Pérez (Racing Point) 8

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

8. Esteban Ocon (Renault) 4

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

10. Sebastian Vettel (Ferrari) 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

1. Mercedes 37

2. McLaren 26

3. Ferrari 19

4. Racing Point 8

5. Alpha Tauri 6

6. Renault 4

7. Alfa Romeo 2



