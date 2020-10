Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Eifel 2020

La classifica Formula 1 sembra avere già di fatto emesso tutti i suoi verdetti per il Mondiale 2020, anche se il Gp Eifel 2020 di oggi al Nurburgring sarà solamente l’undicesimo su un totale stagionale di 17 gare. In altri contesti, potremmo essere nel mezzo di una appassionante battaglia: quest’anno, la classifica Piloti sembra già decisa in favore di Lewis Hamilton e ancora più netta appare la superiorità della Mercedes per quanto riguarda la classifica Costruttori, che vede Stoccarda saldamente al primo posto in vista di questa gara di casa che non era prevista all’inizio dell’anno. Dunque per l’ennesima volta Lewis Hamilton è il dominatore della classifica Formula 1 tra i piloti, con 205 punti contro i 161 del compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha vinto due settimane fa a Sochi accorciando parzialmente le distanze, che rimangono però nette. Per Max Verstappen sembra quasi inevitabile il terzo posto, dal momento che l’olandese ha 128 punti e cercherà soprattutto una vittoria che possa aggiungersi a quella nella seconda gara di Silverstone.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Nella classifica Formula 1 è chiaramente ancora più netto il dominio della Mercedes, che con il primo posto di Hamilton e il secondo di Bottas veleggia a quota 366 punti, irraggiungibile anche per una Red Bull che non va oltre i 192 punti pagando soprattutto il fatto di non avere una spalla dignitosa al fianco di Verstappen. La battaglia è caso mai per il terzo gradino del podio della classifica Costruttori, perché la McLaren con 106 punti precede di un soffio la Racing Point (a quota 104 a causa della penalizzazione) e una Renault in ripresa, quinta con 99 punti. Amaramente lontana anche da questo terzetto è la Ferrari, sesta con 74 punti e dunque fortemente a rischio di chiudere il Mondiale nella seconda metà della classifica Formula 1, inseguita dalla Alpha Tauri esaltata dalla vittoria a sorpresa di Pierre Gasly a Monza, una soddisfazione per la scuderia di Faenza che va ben oltre il piazzamento in graduatoria, per il momento settimo a quota 59 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 205

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 161

3. Max Verstappen (Red Bull) 128

4. Lando Norris (McLaren) 65

5. Alexander Albon (Red Bull) 64

6. Daniel Ricciardo (Renault) 63

7. Lance Stroll (Racing Point) 57

7. Charles Leclerc (Ferrari) 57

9. Sergio Perez (Racing Point) 56

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 45

11. Carlos Sainz (McLaren) 41

12. Esteban Ocon (Renault) 36

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 17

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 14

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 366

2. Red Bull 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. Alpha Tauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1



