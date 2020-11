Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Emilia Romagna 2020

La classifica di Formula 1 verso il Gran Premio d’Emilia Romagna 2020 ci consegna un Lewis Hamilton davvero vicino a scrivere nuovamente la storia: leader incontrastato con 256 punti, l’inglese è ormai ad un passo dal settimo titolo mondiale con il quale aggancerebbe Michael Schumacher, dopo averlo già sorpassato per numero di gare vinte. Un dominio fatto e finito quello di Hamilton e della Mercedes, che hanno lasciato le briciole agli avversari: basti pensare che il primo in classifica piloti ha vinto 8 Gran Premi su 12 disputati, e che le Frecce d’Argento si sono invece assicurate 10 vittorie. Due sono dunque di Valtteri Bottas, che però paga un grande ritardo: il finlandese ha 77 punti da recuperare, se oggi ci fosse un 26-0 a favore di Hamilton il discorso non sarebbe aritmeticamente chiuso ma soltanto per un punto, il che riassume ancora meglio quello di cui stiamo parlando (dopo l’Emilia Romagna mancheranno 4 gare). A Imola vedremo poi se Max Verstappen riuscirà a impensierire Bottas per il secondo posto nel Mondiale piloti; per quanto riguarda la classifica di Formula 1 guardando ai costruttori, le prime due posizioni sono cristallizzate con Mercedes e Red Bull, affascinante duello per la terza piazza con Racing Point, McLaren e Renault racchiuse in 6 punti e la Ferrari che spera ancora di tornare in corsa, e potrebbe farlo con un finale di stagione in ascesa.

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP EMILIA ROMAGNA 2020

Studiando meglio la classifica di Formula 1 a poche ore dal Gp Emilia Romagna 2020, possiamo parlare anche della Ferrari: la Rossa ha già dato appuntamento al 2022 per la vera competitività, ma questo non significa che queste gare e il prossimo campionato saranno buttate via. Anzi: il quarto posto di Charles Leclerc all’Estoril ci ha detto che almeno lui potrebbe chiudere in crescendo la stagione, il monegasco si è ripreso il quinto posto nella classifica piloti e insidia Daniel Ricciardo, che comunque insieme alla Renault ha avuto una crescita esponenziale. Discorso diverso per Sebastian Vettel, alle ultime cinque gare con la Ferrari: dispiace davvero vedere il tedesco così in basso in classifica, i suoi punti sono 18 e dunque ben 57 meno di Leclerc. Dopo il decimo posto nel Gp del Portogallo il quattro volte campione del mondo è stato abbastanza critico con la sua scuderia, parlando di una diversità di trattamento nelle due monoposto; difficile che si possa trattare solo di quello, ma intanto tra poco arriverà un’altra occasione di riscatto con il Gp Emilia Romagna 2020 e sarà interessante scoprire se a Vettel sarà rimasto almeno un po’ di orgoglio per provare a tornare nelle prime posizioni di una gara di Formula 1.

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 256

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 179

3. Max Verstappen (Red Bull) 162

4. Daniel Ricciardo (Renault) 80

5. Charles Leclerc (Ferrari) 75

6. Sergio Pérez (Racing Point) 74

7. Lando Norris (McLaren) 65

8. Alexander Albon (Red Bull) 64

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 63

10. Carlos Sainz (McLaren) 59

11. Lance Stroll (Racing Point) 57

12. Esteban Ocon (Renault) 40

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 18

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 14

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Romain Grosjean (Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 435

2. Red Bull 226

3. Racing Point (-15) 126

4. Renault 124

5. McLaren 120

6. Ferrari 93

7. Alpha Tauri 77





