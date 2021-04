Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Emilia Romagna 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP EMILIA ROMAGNA

Parlare della classifica Formula 1 dopo una sola gara è ovviamente esercizio difficile, ma tra poco si corre il Gp Emilia Romagna 2021 e allora possiamo fare qualche considerazione. In testa troviamo, manco a farlo apposta, Lewis Hamilton: il britannico ha infatti vinto in Bahrain e dunque guarda tutti dall’alto in basso, anche se la sensazione del primo appuntamento stagionale è che il sette volte campione del mondo abbia dovuto sudare più di sette camicie per avere ragione di un Max Verstappen che forse, e speriamo sia così per lo spettacolo, potrà davvero stargli incollato per tutto l’anno rendendo almeno meno scontato il trionfo di Hamilton.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti, costruttori: Hamilton subito 1^, vola Mercedes

Sia come sia, la classifica di Formula 1 è ripartita praticamente da dove si era interrotta: ovvero con Verstappen che sembra l’unico in grado di dare fastidio alle due Mercedes, e dunque un Valtteri Bottas che al momento ha ancora dovuto accettare il ruolo di comprimario (ma si è portato a casa il primo giro veloce della stagione). Tra le sorprese, ecco Lando Norris: a dire il vero il giovane britannico era stato ottimo anche in avvio di 2020, ma il suo quarto posto ci dice di una McLaren che potrebbe davvero fare il colpo grosso.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Bottas difende il secondo posto

CLASSIFICA FORMULA 1: SENZA PUNTI

Parlando ancora della classifica Formula 1, possiamo anche fare un accenno ai piloti che per il momento non hanno ancora raccolto punti. I due Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, sperano di fare qualcosa in più rispetto alla passata stagione in cui qualche soddisfazione se l’erano ritagliata; abbiamo poi Sebastian Vettel, un quattro volte campione del mondo che nei primi anni di Ferrari ha anche avuto la possibilità di lottare per il titolo Mondiale, ma che accettando la Aston Martin sapeva di non essere subito competitivo per stare con i migliori (del resto Lance Stroll ha chiuso al decimo posto il Gp Bahrain).

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: per una volta disastro Mercedes!

Nel Gp Portogallo 2021 potrebbero poi arrivare i primi punti stagionali per Fernando Alonso, il grande ritorno nel circuito per quest’anno; e magari per Mick Schumacher, che però guida una Haas che appare in deciso ritardo rispetto alla concorrenza. Al momento senza punti anche Esteban Ocon, e George Russell: per il pilota della Williams sarà durissima incamerarne anche solo uno, ma la stoffa c’è (e si è ampiamente visto) e qualora la monoposto dovesse leggermente migliorare…

CLASSIFICA PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 25

2. Max Verstappen (Red Bull) 18

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 16

4. Lando Norris (McLaren) 12

5. Sergio Pérez (Red Bull) 10

6. Charles Leclerc (Ferrari) 8

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 6

8. Carlos Sainz (Ferrari) 4

9. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

10. Lance Stroll (Aston Martin) 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Mercedes 41

2. Red Bull 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. Alpha Tauri 2

6. Aston Martin 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA