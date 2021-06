Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Francia 2021

C’è aria di novità nella classifica Formula 1, che in vista dell’odierno Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Castellet vede al comando Max Verstappen fra i Piloti e la Red Bull tra i Costruttori. Nulla naturalmente è deciso – e ci mancherebbe dopo appena sei GP su 23 – ma intanto la notizia è che Lewis Hamilton e la Mercedes devono inseguire su entrambi i fronti. Anzi, per il pilota inglese avrebbe potuto andare peggio: graziato dalla fortuna a Imola, ha poi visto ritirarsi per una foratura Verstappen a Baku quando l’olandese era avviato alla vittoria. Hamilton però non ne ha approfittato e con un grave errore alla ripartenza ha incassato a sua volta zero punti. Ci permettiamo di aggiungere: giusto così, perché per quanto visto globalmente finora Verstappen si merita il primato, anche se il distacco è davvero risicato (105-101) e dunque già oggi tutto potrebbe cambiare. La certezza semmai è che la lotta iridata è già ristretta a questi due campioni, anche se con la vittoria di Baku si è portato al terzo posto con 69 punti Sergio Perez, che ha scavalcato Lando Norris, ora quarto con 66 punti. Per la Ferrari, Charles Leclerc è quinto con 52 punti, mentre Carlos Sainz è settimo a quota 42, alle spalle anche del deludente Valtteri Bottas, sesto con 47 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Se Verstappen è davanti a Hamilton e Perez precede Bottas, ecco che nella classifica Formula 1 c’è una logica conseguenza che dal Mondiale Piloti fa sentire i propri effetti anche sul Mondiale Costruttori, cioè il primato della Red Bull davanti alla Mercedes, con 174 punti per le ‘lattine’ austro-britanniche e 148 invece per Stoccarda. Il duello si annuncia molto atteso e il ruolo delle seconde guide Perez e Bottas potrebbe risultare determinante in tal senso. Molto tirata è anche la corsa al terzo posto, che vede attualmente la Ferrari davanti di un soffio alla McLaren, con Maranello infatti in terza posizione a quota 94 punti e gli inglesi quarti con 92. Questo è realisticamente l’obiettivo massimo di una Ferrari pur in ripresa rispetto alla crisi totale del 2020. Un’altra coppia è quella formata da AlphaTauri e Aston Martin, rispettivamente quinta e sesta con 39 e 37 punti: per Faenza è un ottimo bilancio, dalla ex Racing Point ci si attendeva invece di più, come d’altronde anche dalla Alpine-Renault che è settima con 25 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 105

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 101

3. Sergio Pérez (Red Bull) 69

4. Lando Norris (McLaren) 66

5. Charles Leclerc (Ferrari) 52

6. Valtteri Bottas (Mercedes) 47

7. Carlos Sainz (Ferrari) 42

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 31

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) 28

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 26

11. Fernando Alonso (Alpine) 11

12. Esteban Ocon (Alpine) 12

13. Lance Stroll (Aston Martin) 9

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 8

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 174

2. Mercedes 148

3. Ferrari 94

4. McLaren 92

5. Alpha Tauri 39

6. Aston Martin 37

7. Alpine 25

8. Alfa Romeo 2

