Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Gran Bretagna 2021

La classifica Formula 1 fa sempre più pensare che il 2021 possa essere l’anno giusto per la “rivoluzione” da parte di Max Verstappen e della Red Bull, che sono pronti a porre fine al dominio incontrastato di Lewis Hamilton e della Mercedes nelle ultime stagioni. Il cammino è ancora lungo, ma il Gp Gran Bretagna 2021 potrebbe essere uno snodo fondamentale, dal momento che Silverstone ha spesso esaltato le qualità del padrone di casa Hamilton, che di conseguenza ha bisogno di accorciare le distanze da un Verstappen altrimenti pronto a lanciare definitivamente la fuga, grazie alla doppietta di vittorie consecutive in Austria che ne hanno cementato un vantaggio che adesso è piuttosto importante nella classifica Formula 1 del Mondiale Piloti, che infatti vede l’olandese della Red Bull al comando con 185 punti e ben 33 lunghezze di vantaggio su Hamilton.

Il margine inizia ad essere molto significativo e l’inglese deve evitare che si allarghi ancora di più, mentre la certezza è che il Mondiale Piloti sarà una lotta a due tra Verstappen e Hamilton, dal momento che per il terzo posto in classifica bisogna scendere già a quota 104 punti con Sergio Perez, che guida un terzetto piuttosto ravvicinato, che comprende anche Lando Norris a quota 101 e Valtteri Bottas, che è invece quinto con 93 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: LA NOVITÀ DI SILVERSTONE E FOCUS COSTRUTTORI

Una importante novità caratterizza il Gp Gran Bretagna 2021 per quanto riguarda la classifica Formula 1: a Silverstone infatti ha debuttato la Sprint Race per le qualifiche, che ha assegnato anche una piccola manciata di punti, cioè per la precisione tre al vincitore Verstappen, due al secondo Hamilton e uno al terzo Bottas. Non saranno certo questi punti a cambiare la situazione, ma Hamilton e la Mercedes dovranno cercare di ottenere il massimo, perché non hanno più la possibilità di sbagliare. Anche la classifica del Mondiale Costruttori di Formula 1 è infatti molto chiara in questo momento, con la Red Bull saldamente al comando grazie a 289 punti e la Mercedes che insegue a quota 245, cioè con 44 lunghezze di ritardo dalle ‘lattine’ (i 33 che separano Verstappen e Hamilton più gli 11 di vantaggio di Perez su Bottas). La McLaren sembra che stia consolidando la propria terza posizione con 141 punti, ma la Ferrari non è ancora tagliata fuori. Maranello ha 122 punti, frutto di due bottini quasi identici per Charles Leclerc e Carlos Sainz, che infatti troviamo nella classifica del Mondiale Piloti rispettivamente a quota 62 e 60 punti, il monegasco sesto e lo spagnolo settimo.

1. Max Verstappen (Red Bull) 185

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 152

3. Sergio Pérez (Red Bull) 104

4. Lando Norris (McLaren) 101

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 93

6. Charles Leclerc (Ferrari) 62

7. Carlos Sainz (Ferrari) 60

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 34

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 39

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 30

11. Fernando Alonso (Alpine) 20

12. Lance Stroll (Aston Martin) 14

13. Esteban Ocon (Alpine) 12

14. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 9

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

1. Red Bull 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. Alpha Tauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

