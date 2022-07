Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Gran Bretagna 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP GRAN BRETAGNA 2022

La classifica Formula 1 ci accompagna verso le grandi emozioni del Gp Gran Bretagna 2022: il decimo appuntamento del Mondiale si corre a Silverstone, tracciato storico sul quale la Ferrari dovrà andare a caccia di riscatto per tenere vive le speranze di titolo, sia esso Piloti che Costruttori. La stagione della rossa al momento vive di alti e bassi, ma il trend è abbastanza chiaro: se Charles Leclerc conferma di essere un fulmine al sabato, avendo già centrato sei pole position in nove Gran Premi, in gara non riesce a replicare quanto fatto di buono in qualifica e questo purtroppo dipende anche dai problemi di affidabilità.

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Canada 2022

I ritiri per problemi tecnici avuti in Catalogna e Azerbaijan sono stati un colpo durissimo per la Ferrari: Max Verstappen nel frattempo è salito a sei vittorie stagionali e ha preso il largo, attualmente nella classifica Formula 1 il campione del mondo in carica ha 175 punti e 46 lunghezze di vantaggio sul compagno di Red Bull Sergio Pérez, mentre Leclerc insegue a 49 punti dal leader e Carlos Sainz, ancora a caccia di quella che sarebbe una storica, prima vittoria, è già staccato. Vedremo allora quello che succederà, intanto facciamo qualche altra rapida considerazione sulla classifica di Formula 1…

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Ferrari nera, Verstappen vola!

CLASSIFICA FORMULA 1: LE ALTRE POSIZIONI

Andando allora a valutare meglio la classifica di Formula 1, mentre ci introduciamo al Gp Gran Bretagna 2022, scopriamo appunto che la Red Bull ha piazzato entrambi i piloti nelle prime due posizioni: il Mondiale è saldamente in mano alla scuderia austriaca che nei costruttori, come ovvia conseguenza, ha un vantaggio di 76 punti su una Ferrari che sa bene come sia arrivato il momento di sterzare e dare un’altra immagine al suo campionato, per evitare che finisca come negli anni passati. In generale sta proseguendo l’ottima annata di George Russell, che passando dalla Williams alla Mercedes era atteso al varco e sta confermando quanto di buono aveva mostrato con una monoposto non all’altezza.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Red Bull a tutta! (Gp Monaco)

La realtà dei fatti è che Russell va più forte del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, anche se in Canada quest’ultimo si è preso la rivincita la classifica Formula 1 parla chiaro, visto che Hamilton è in questo momento in sesta posizione (ma attenzione qualora la scuderia tedesca dovesse ritrovare il feeling con il nuovo regolamento). Alle spalle dei primi cinque c’è sostanzialmente un vuoto, che Lando Norris sta provando a colmare pur con una McLaren che sta deludendo le attese; poi le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, con lo spagnolo anche parecchio sfortunato (vedi Montréal) ma che non riesce a tenere il passo del compagno.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 175

2. Sergio Pérez (Red Bull) 129

3. Charles Leclerc (Ferrari) 126

4. George Russell (Mercedes) 111

5. Carlos Sainz (Ferrari) 102

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 77

7. Lando Norris (McLaren) 50

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

9. Esteban Ocon (Alpine) 39

10. Fernando Alonso (Alpine) 18

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 16

12. Kevin Magnussen (Haas) 15

13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 13

15. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

17. Alexander Albon (Williams) 3

18. Lance Stroll (Aston Martin) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 304

2. Ferrari 228

3. Mercedes 188

4. McLaren 65

5. Alpine 57

6. Alfa Romeo 51

7. Alpha Tauri 27

8. Aston Martin 16

9. Haas 15

10. Williams 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA