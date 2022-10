Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Messico 2022

La classifica Formula 1 come cambierà oggi con il GP Messico 2022, ventesima prova del Mondiale che si disputa sul circuito di Città del Messico? Dobbiamo ricordare naturalmente che i verdetti più importanti sono già stati emessi: in Giappone Max Verstappen si era laureato campione del Mondo per il secondo anno consecutivo, dall’alto di un vantaggio che era già matematicamente incolmabile nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 con ben un mese e mezzo d’anticipo, mentre domenica scorsa è arrivato il verdetto definitivo anche per la classifica del Mondiale Costruttori di Formula 1, vinta dalla Red Bull per la prima volta dopo otto anni consecutivi di dominio da parte della Mercedes.

Si lotta per i piazzamenti d’onore. Al secondo posto tra i Piloti troviamo Charles Leclerc con appena due punti sul padrone di casa Sergio Perez, tuttavia staccato di ben 124 punti dal leader olandese, cioè 391 per Verstappen contro i 267 del monegasco. La lotta potrebbe essere quindi proprio per il secondo posto nella classifica Piloti di Formula 1, perché Charles Leclerc ha appena due lunghezze di vantaggio su Perez. Discorso simile per il quarto posto, al momento occupato da George Russell a quota 218 punti, ma potenzialmente nel mirino anche di Carlos Sainz, quinto a quota 202 punti, ma anche di Lewis Hamilton che con il secondo posto di Austin è arrivato a 198 punti. Duelli curiosi e stuzzicanti, però per quanto riguarda il titolo di campione del Mondo ormai non c’è più nulla da sancire, anche il “quando” è stato svelato per Max Verstappen e la sua seconda incoronazione consecutiva.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Proseguendo la nostra analisi sulla classifica Formula 1, ecco che per il Mondiale Costruttori la situazione è praticamente la stessa e anche il sigillo della matematica è arrivato: la Ferrari è stata molto competitiva ma troppe volte non è riuscita a capitalizzare tutto quello che avrebbe meritato, tra i guai in termini di affidabilità e decisamente qualche errore di troppo al muretto per le strategie, la Red Bull alla distanza ha ottenuto una superiorità schiacciante, come evidenzia naturalmente il vantaggio abissale di Verstappen su Leclerc. La differenza a questo punto della stagione è ufficialmente incolmabile, i grattacapi per la Red Bull arrivano semmai da altri temi scottanti…

La Red Bull è prima con 656 punti, la Ferrari segue a quota 469, poi abbiamo la Mercedes che non va oltre il terzo posto con 416 punti e sembra non essere in grado nemmeno di contendere il secondo posto alla Ferrari, che francamente lo meriterebbe assai più della scuderia di Stoccarda, la quale tante volte si è salvata almeno grazie a una buona costanza di rendimento da guai potenzialmente ancora peggiori, perché in termini di prestazioni pure il distacco da Ferrari e Red Bull sarebbe ancora più netto. La situazione nella classifica di Formula 1 sembra ormai davvero consolidata, a Città del Messico cambierà qualcosa per quanto riguarda la lotta per i piazzamenti?

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 391

2. Charles Leclerc (Ferrari) 267

3. Sergio Pérez (Red Bull) 265

4. George Russell (Mercedes) 218

5. Carlos Sainz (Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 198

7. Lando Norris (McLaren) 109

8. Esteban Ocon (Alpine) 78

9. Fernando Alonso (Alpine) 71

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 29

13. Kevin Magnussen (Haas) 24

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 23

15. Lance Stroll (Aston Martin) 13

16. Mick Schumacher (Haas) 12

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 12

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

19. Alexander Albon (Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Williams) 2

21. Nyck De Vries (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 656

2. Ferrari 469

3. Mercedes 416

5. Alpine 149

4. McLaren 138

6. Alfa Romeo 52

7. Aston Martin 49

8. Haas 36

9. Alpha Tauri 35

10. Williams 8











