Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Miami 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: SCATTO DELLA FERRARI?

La classifica Formula 1 come cambierà oggi con il GP Miami 2022, quinta prova del Mondiale sull’inedito circuito di Miami che fa il suo debutto in calendario? Scopriremo se Charles Leclerc riuscirà a guadagnare terreno sulla concorrenza, che di fatto è Max Verstappen, perché il duello in testa alla classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 sembra già essere affare dei soli Leclerc e Verstappen. Al momento il monegasco è in testa con la sua Ferrari: Leclerc comanda con 86 punti, tuttavia dopo la gara di Imola Max Verstappen si è sensibilmente avvicinato e ha 59 punti, un ritardo dunque di 27 lunghezze che comunque ci permette di dire che, qualunque cosa succeda oggi, Charles Leclerc lascerà Miami ancora primo nella classifica Piloti di Formula 1.

A volere essere pignoli, in casa Red Bull le differenze sono minime fra Verstappen e Sergio Perez, terzo a quota 54 punti: il messicano potrebbe giocarsi le proprie carte, però naturalmente lo ha aiutato il fatto di essersi ritirato “solo” una volta, a fronte dei due “zero” del compagno di squadra e campione del Mondo. La classifica di Formula 1 boccia invece già in modo pesante Lewis Hamilton, surclassato persino nel confronto interno con il nuovo compagno di squadra George Russell, che ha 49 punti contro i 28 di Hamilton e, in base ai numeri, andrebbe considerato come la prima guida della Mercedes.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Proseguendo la nostra analisi sulla classifica Formula 1, ecco che per il Mondiale Costruttori potremmo ripetere il medesimo discorso: Ferrari al comando, Red Bull ad inseguire e Mercedes già tagliata fuori, salvo clamorosi e francamente al momento inimmaginabili sviluppi del Mondiale in corso. In questo caso, il duello è ancora più serrato perché la Ferrari è prima nella classifica Costruttori di Formula 1 con 124 punti davanti alla Red Bull che è seconda a quota 113, mentre la Mercedes non va oltre il terzo posto a quota 77 punti.

La differenza molto ridotta si deve al fatto che Carlos Sainz paga a carissimo prezzo i due ritiri consecutivi a Melbourne e Imola, per cui il pilota spagnolo della Ferrari ha solamente 38 punti in classifica, paga 16 lunghezze di ritardo da Perez in quello che potremmo definire il duello tra le seconde guide e di conseguenza assottiglia pure il margine della Ferrari sulla Red Bull rispetto a quello che Leclerc ha su Verstappen nella classifica Piloti individuale. Fin qui il quadro della situazione, poi scopriremo che cosa succederà a Miami…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Charles Leclerc (Ferrari) 86

2. Max Verstappen (Red Bull) 59

3. Sergio Pérez (Red Bull) 54

4. George Russell (Mercedes) 49

5. Carlos Sainz (Ferrari) 38

6. Lando Norris (McLaren) 35

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 24

9. Esteban Ocon (Alpine) 20

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 10

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 4

15. Fernando Alonso (Alpine) 2

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

16. Alexander Albon (Williams) 1

16. Lance Stroll (Aston Martin) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Ferrari 124

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

7. Alpha Tauri 16

8. Haas 15

9. Aston Martin 5

10. Williams 1











