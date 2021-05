Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Portogallo 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP PORTOGALLO IN ALGARVE

La classifica Formula 1 si avvia verso il Gp Portogallo 2021: il 2 maggio, domenica, si correrà in Algarve e per il momento la situazione è quella che ci potevamo aspettare a bocce ferme. Ovvero, il grande duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: è ancora presto per fare congetture a lungo termine, ma intanto i due si sono divisi le vittorie nei primi due Gran Premi della stagione e il britannico è al primo posto solo in virtù del giro veloce ottenuto a Imola. Sono 44 i punti per il 7 volte campione del mondo, 43 quelli della prima guida Red Bull: una sfida appassionante che, secondo parecchi addetti ai lavori, caratterizzerà tutto il Mondiale piloti e porterà Hamilton a sudare molto di più per ottenere il titolo (sempre che alla fine ci riesca).

Alle loro spalle abbiamo la sorpresa Lando Norris, che continua a migliorarsi con una McLaren finalmente solida (già nel 2020 aveva fatto vedere di potersi ritagliare uno spazio importante, anche se poi era calato cammin facendo) ma che Daniel Ricciardo non è ancora riuscito a domare; e poi Charles Leclerc, come l’anno scorso grande speranza di una Ferrari cui manca ancora qualcosa per competere davvero. Attardato Valtteri Bottas, forse la più grande delusione di questo avvio di stagione; se la gioca con Sebastian Vettel, che però non guida una Mercedes…

CLASSIFICA FORMULA 1: I COSTRUTTORI

Per quanto riguarda i costruttori, nella classifica di Formula 1 fa piacere vedere la Ferrari al quarto posto: non era scontato visto quanto è accaduto l’anno scorso, ma la Rossa ha già accumulato un buon bottino di 34 punti e insegue Mercedes e Red Bull. Certo, lontana; al momento le Lattine Volanti stanno pagando un Sergio Pérez ancora non entrato in sintonia con la sua nuova monoposto, perché Verstappen come detto sta facendo quanto gli compete per provare a esaurire il grande dominio dei rivali. Una Mercedes cui allo stesso modo mancano i punti di Bottas, e che quindi per il momento si deve arrangiare con Hamilton (ed è chiaramente un bell’arrangiarsi); tutte le altre scuderie, possiamo dire così, hanno ottenuto punti a spot non riuscendo a essere regolari, ma tra Red Bull e Ferrari si è insinuata una McLaren finalmente competitiva e che, dovesse salire di colpi anche Ricciardo, potrebbe davvero fare qualcosa di importante in questa classifica Formula 1. Staremo a vedere cosa succederà nel Gp Portogallo 2021…

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 44

2. Max Verstappen (Red Bull) 43

3. Lando Norris (McLaren) 27

4. Charles Leclerc (Ferrari) 20

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 16

6. Carlos Sainz (Ferrari) 14

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 14

8. Sergio Pérez (Red Bull) 10

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

10. Lance Stroll (Aston Martin) 5

11. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

12. Esteban Ocon (Alpine) 2

13. Fernando Alonso (Alpine) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 60

2. Red Bull 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Alpha Tauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3



