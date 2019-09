Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Russia 2019 a Sochi

La classifica Formula 1, in vista del Gp Russia 2019 che oggi si svolgerà a Sochi, ha un aspetto molto chiaro, ma che fornisce comunque spunti stuzzicanti. La Mercedes infatti è saldamente al comando nel Mondiale Costruttori così come Lewis Hamilton domina il Mondiale Piloti, di conseguenza i verdetti finali sembrano già acquisiti, tuttavia la grande crescita della Ferrari negli ultimi Gran Premi ci fornisce spunti molto interessanti. La classifica Piloti di Formula 1 vede dunque Hamilton al primo posto con 296 punti e un margine molto ampio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo a quota 231. Grande battaglia poi per il terzo posto e magari anche per insidiare la piazza d’onore al finlandese: Charles Leclerc e Max Verstappen sono appaiati a quota 200 punti, mentre Sebastian Vettel è quinto ma vicinissimo al monegasco e all’olandese con i suoi 194 punti. Certo, è una battaglia per le posizioni d’onore dietro Hamilton, ma si annuncia comunque rovente.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Con Hamilton e Bottas ai primi due posti fra i Piloti, è logica conseguenza descrivere adesso il totale dominio Mercedes nella classifica Costruttori di Formula 1. Stoccarda infatti guida con ben 527 punti, la risalita Ferrari ha portato Maranello a 394 punti, la distanza sembra comunque eccessiva per ipotizzare ribaltoni nel finale della stagione. La Ferrari se non altro sembra avere ipotecato almeno la piazza d’onore nel duello con la Red Bull, terza a quota 289 punti, che paga il fatto di non avere una spalla all’altezza di Verstappen. Alle spalle delle tre scuderie dominanti, i numeri sono nettamente inferiori per tutti gli altri team. La McLaren è favorita per il prezioso quarto posto con i suoi 89 punti, ma siamo già davvero in una dimensione completamente differente rispetto ai tre top team. La lotta qui può comunque essere interessante per ogni singola posizione, che porterà a premi diversi per le scuderie alla fine del Campionato.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. L Hamilton 296

2. V Bottas 231

3. C Leclerc 200

4. M Verstappen 200

5. S Vettel 194

6. P Gasly 69

7. C Sainz 58

8. A Albon 42

8. D Ricciardo 34

10. D Kvyat 33

10. N Hulkenberg 33

12. K Raikkonen 31

12. L Norris 31

14. S Perez 27

15. L Stroll 19

16. K Magnussen 18

17. R Grosjean 8

18. A Giovinazzi 4

19. R Kubica 1

20. G Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 527

2. Ferrari 394

3. Red Bull 289

4. McLaren 89

5. Renault 67

6. Toro Rosso 55

7. Racing Point 46

8. Alfa Romeo 35

9. Haas 26

10. Williams 1



