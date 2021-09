Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Russia 2021 (Sochi)

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP RUSSIA 2021

La classifica di Formula 1 ci conduce verso il Gp Russia 2021: domenica 26 settembre avremo un altro appuntamento del Mondiale, all’interno di una stagione ancora lunghissima e che potrà riservare parecchi colpi di scena. Uno, lo abbiamo vissuto a Monza con l’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: 0 punti a testa, olandese penalizzato a Sochi sulla griglia di partenza ma che, grazie alla Sprint Race, si è preso ulteriore margine sul rivale. Margine che però è ridotto all’osso: stiamo parlando di 5 punti, il che significa che Hamilton tornerebbe primo, nella classifica di Formula 1, con la vittoria nel Gp Russia 2021, anche se il suo rivale dovesse arrivare secondo.

Un duello straordinario: per come sono messe le cose in questo momento il ribaltone potrebbe avvenire settimana dopo settimana, in un continuo cambio al vertice che renderebbe straordinario questo campionato di Formula 1, già bellissimo dalle sue prime battute. Ci sarebbe eventualmente da parlare di altro nelle ore che precedono il Gp Russia 2021 sulla pista di Sochi, ma mai come in questo caso possiamo parlare di argomenti davvero secondari: anche se la matematica parla chiaro, solo Verstappen e Hamilton possono giocarsi il Mondiale e sono dunque gli straordinari protagonisti della classifica di Formula 1, pur dentro un contesto che naturalmente ha altre lotte da esaminare.

CLASSIFICA FORMULA 1: I COSTRUTTORI

Per esempio, la classifica di Formula 1 a poche ore dal Gp Russia 2021 vede la Mercedes in vantaggio sulla Red Bull nel Mondiale costruttori: sono 18 i punti di vantaggio, anche qui una distanza di poco conto con le Lattine Volanti che però devono chiedere uno sforzo supplementare a Sergio Pérez, che da Silverstone in poi è stato davvero poco brillante e ha impedito alla Red Bull di mantenersi al comando, anche perché Valtteri Bottas (comunque sotto il par, per quelle che sono le possibilità) qualche timida risposta l’ha pur sempre fornita.

Nella classifica di Formula 1, parlando sempre dei costruttori, sicuramente è interessante per noi italiani il duello per il terzo posto: la McLaren ha fatto en plein a Monza prendendosi tutti i punti possibili dalla gara, la Rossa si è difesa ma resta al momento in quarta posizione, comunque saldissima visto che la Alpine le dovrebbe recuperare 106,5 punti (i mezzi punti derivano, come ricorderete, dalla farsa andata in scena in Belgio). Ora, si tratta di aspettare per scoprire quello che succederà nel Gp Russia 2021 e come cambierà la classifica di Formula 1…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 226,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 141

4. Lando Norris (McLaren) 132

5. Sergio Pérez (Red Bull) 118

6. Charles Leclerc (Ferrari) 104

7. Carlos Sainz (Ferrari) 97,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 83

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 66

10. Fernando Alonso (Alpine) 50

11. Esteban Ocon (Alpine) 45

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 15

15. George Russell (Williams) 15

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull 344,5

3. McLaren 215

4. Ferrari 201,5

5. Alpine 95

6. Alpha Tauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3



