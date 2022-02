Classifica generale Sanremo 2022 dopo quarta serata/ Sorpresa Morandi: supera Elisa

CLASSIFICA GENERALE SANREMO 2022 DOPO QUARTA SERATA

La classifica generale del Festival di Sanremo 2022 si è “mossa” dopo la quarta serata, quella delle Cover che ha visto vincitore Gianni Morandi, davanti a Mahmood & Blanco ed Elisa. Proprio questa vittoria ha mischiato le carte sul podio provvisorio, perché se Mahmood & Blanco sono riusciti a conservare il primo posto in vista della finale di stasera, lo stesso non si può dire per Elisa, che si è vista soffiare il secondo posto da Gianni Morandi. Tutto confermato per quanto riguarda il tris successivo: Irama, Sangiovanni ed Emma. Resta da capire se hanno almeno ridotto le distanze con il podio.

Gigi D'Agostino, omaggio di Amadeus/ "Ciao Gigi!": il messaggio a Sanremo 2022

Le cose cambiano alle spalle di Emma, dove c’è La Rappresentante di Lista che ha soffiato il settimo posto a Massimo Ranieri, seguito a sua volta da Fabrizio Moro. Perde posizioni Dargen D’Amico, scivolato al tredicesimo posto. A guadagnare terreno sono stati Michele Bravi, Achille Lauro e Matteo Romano.

CLASSIFICA SANREMO 2022: CROLLO GIUSY FERRERI

Scende al quattordicesimo posto Aka 7even, mentre Noemi si conferma quindicesima. Alle sue spalle ci sono Ditonellapiaga e Donatella Rettore, scivolate dal dodicesimo al sedicesimo posto. Invece Iva Zanicchi guadagna una posizione, salendo al diciassettesimo posto. Lo stesso fa Giovanni Truppi. Questo perché Rkomi è sceso in diciannovesima posizione, pagando probabilmente il discusso Medley di Vasco Rossi. Risalgono al ventesimo posto Le Vibrazioni, alle cui spalle c’è Yuman che si allontana dal terzultimo posto. Perdono invece due posizioni Highsnob e Hu, alle cui spalle a sorpresa si trova Giusy Ferreri, la cui esperienza al Festival di Sanremo 2022 si sta rivelando poco soddisfacente. Non cambia nulla invece in fondo, con Ana Mena e Tananai a chiudere la classifica generale del Festival di Sanremo 2022 aggiornata dopo la quarta serata.

SANREMO 2022/ Scaletta, diretta cover e duetti: Mahmood e Blanco restano primi!

LEGGI ANCHE:

GIANNI MORANDI VINCITORE COVER SANREMO 2022/ Classifica: podio Mahmood Blanco e Elisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA