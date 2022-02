Classifica generale Sanremo 2022/ E vincitore Cover quarta serata: Elisa super…

Il Festival di Sanremo 2022 arriva al giro di boa con la serata dedicata alle Cover, quindi la classifica di oggi è significativa anche in vista della finale di domani. Ci sono cantanti che possono approfittare di questa quarta serata per accorciare le distanze da chi sta loro avanti, o addirittura sorpassarli, ma è anche un rischio, perché chi non rende come ci si aspettava potrebbe invece perdere terreno. Bisogna tener conto del fatto che oggi votano tutti: in gioco Sala Stampa, Demoscopica 1000 e Televoto, con pesi leggermente diversi. Quest’ultimo al 34%, le altre due giurie invece 33% ciascuno.

Dunque, si andranno a intrecciare i voti dei giornalisti con quelli del pubblico a casa, con scelte che non sempre convergono, come accaduto negli ultimi anni. Con 14 cantanti che si sono esibiti fino a questo momento c’è la sensazione che vi sia un’artista al di sopra di tutti, anni luce lontano dagli altri cantanti: Elisa. Se già ha illuminato l’Ariston nelle scorse serate con la canzone in gara, stasera ha fatto un altro salto con la Cover di “What a Feeling” di Irene Cara, motivo per il quale al momento meriterebbe il primo posto.

CLASSIFICA SANREMO 2022: LE PRIME ESIBIZIONI

Al secondo posto piazziamo Matteo Romano con Malika Ayane, perché con “Your song” di Elton John hanno esaltato le loro voci. Se quella di Malika la conoscevamo già, quella di Matteo Romano è venuta finalmente fuori in tutta la sua bellezza. Terzo posto Emma Marrone e Francesca Michielin, che hanno proposto una versione particolare di “Baby one more time” di Britney Spears, al quarto Noemi con “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin, insieme a Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T per un super “Medley”.Quindi, Giovanni Truppi con Vinicio Capossela in “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè, Sangiovanni con Fiorella Mannoia “A muso duro” di Pierangelo Bertoli, Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio “Live and let die” di Paul McCartney, Achille Lauro con Loredana Bertè “Sei bellissima” che non hanno convinto del tutto, proprio come Ditonellapiaga e Rettore in “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli che non vanno oltre la sufficienza, poi Irama con Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita”, Yuman con Rita Marcotulli “My way” di Frank Sinatra. Infine, ultimo posto per Ana Mena con Rocco Hunt per un Medley di “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti e “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias.

