Classifica Giro del Delfinato 2019/ Boasson Hagen primo leader, oggi la 2^ tappa

Edvald Boasson Hagen è il primo leader della classifica Giro del Delfinato 2019, come è normale che sia dal momento che il corridore norvegese del Team Dimension Data ieri ha vinto la prima tappa della corsa a tappe francese, tradizionale appuntamento del mese di giugno in preparazione al Tour de France. Boasson Hagen sul traguardo di Jussac si è imposto davanti a Philippe Gilbert e Wout Van Aert, di conseguenza in base agli abbuoni ecco che adesso abbiamo il norvegese al comando della classifica generale di questo Giro del Delfinato con 4” di vantaggio su Gilbert, 6” su Van Aert e 10” sul grosso del gruppo, a cominciare dal tedesco Nils Politt, che ha chiuso al quarto posto la frazione di ieri. Poco da segnalare invece per quanto riguarda i big che puntano al successo finale del Delfinato 2019: sono arrivati tutti in gruppo e di conseguenza tutti sono accomunati dallo stesso ritardo di 10” da Boasson Hagen. Oggi in programma una tappa mista con ben otto Gpm, nessuno dei quali però particolarmente impegnativo: sarà una frazione interlocutoria o potrà succedere qualcosa di significativo anche a livello di classifica?

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Diamo uno sguardo anche alle altre classifiche del Giro del Delfinato 2019 al termine della prima tappa. Logicamente Edvald Boasson Hagen è il leader anche della classifica a punti, ma cederà la maglia verde a Philippe Gilbert, dal momento che naturalmente oggi nella seconda tappa il norvegese indosserà la maglia gialla di leader della generale. Il danese Casper Phillip Pedersen del Team Sunweb è invece il leader della classifica Gpm, che al Giro del Delfinato è identificata da una maglia a pois (però azzurri e non rossi come al Tour): oggi come già accennato ci saranno ben altri otto Gpm, di conseguenza questa è una classifica nella quale fin dalle prossime ore ci attendiamo novità molto significative. Infine la maglia bianca che identifica il leader della classifica dei giovani è sulle spalle del belga Wout Van Aert che, grazie al terzo posto nella tappa d’apertura, gode anche di quattro secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori fra gli Under 25.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019 (DOPO LA 1^ TAPPA)

1. Edvald Boasson Hagen (Nor); 2. Philippe Gilbert (Bel) a 4″; 6. Wout Van Aert (Bel) a 6″; 4. Nils Politt (Ger) a 10″; 5. Gregor Muhlberger (Aut) s.t.; 6. Sonny Colbrelli (Ita) s.t.; 7. Jonas Koch (Ger) s.t.; 8. Alexey Lutsenko (Kaz) s.t.; 9. Benoit Cosnefroy (Fra) s.t.; 10. Michal Kwiatkowski (Pol) s.t.



© RIPRODUZIONE RISERVATA