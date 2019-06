Classifica Giro del Delfinato 2019/ Dylan Teuns ancora in maglia gialla (4^ tappa)

Oggi daremo il via alla quarta tappa, ma ecco che è bene considerare anche che sta accadendo nella Classifica del Giro del Delfinato 2019, protagonista anche oggi mercoledì 13 giugno e pure con una frazione speciale ovvero la cronometro individuale di Roanne. Come è facile immaginare la frazione di oggi modificherà non poco l’attuale graduatoria che mette in palio la maglia gialla da leader, ma intanto prima del via è sempre il vincitore della seconda tappa Dylan Teuns il leader. Il belga infatti ha difeso la sua posizione da leadership anche ieri e ora vanta un crono generale di 11h25’28”: anche oggi però il suo vantaggio è più che risicato. Resiste infatti alla vigilia della 4^ tappa il francese della Wanty Guillaume Martin che ha solo tre secondi da recuperare: alle sue spalle ecco Lutsenko e Fuglsang che però ne hanno ancora venti di secondi da recuperare sulla maglia gialla.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Benché come detto la 4^ tappa prevista oggi a Roanne sia una cronometro individuale, non sono affatto da lasciare da parte le altre graduatorie che caratterizzato questa corsa a tappe, prevista come importante antipasto del Tour de France. Ecco quindi che fissiamo la nostra attenzione sulla classifica del Giro del Delfinato a punti che vede ora come suo leader vestito con la maglia verde il belga Wout Van Aert, a podio nella frazione di ieri. Dietro al ciclista della Jumbo Visma, in vetta con 42 punti ecco poi Boasson Hagen e Lutsenko che pure rimangono ben vicini. Non scordiamo poi la graduatoria riservata ai giovani: qui spicca la maglia bianca dello stesso Van Aert che dovrebbe però lasciare al connazionale della Lotto Soudal Lambrecht che pure dista appena 9 secondi dalla vetta. Non vi saranno Gpm nella tappa di oggi ma non per questo non va ricordato che al momento nella classifica riservata agli scalatori è Pedersen il leader con l’iconica maglia a pois.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019 (DOPO LA 3^ TAPPA)

1. Dylan Teuns (Bel) 11H52’28”

2. Guillaume Martin (Fra) a 3″

3, Aleksey Lutsenko (Kaz) a 20″

4. Jakob Fuglsang (Dan) a 20″

5. Nairo Quintana (Col) a 24″

6. Thibaut Pinot (Fra) a s.t.

7. Michael Woods (Can) s.t.

8. Chris Froome (Gbr) s.t.

9. Woult Poels (Ola) a s.t.

10. Adam Yates (Gbr) s.t.



