Classifica Giro d’Italia 2019/ Carapaz maglia rosa, oggi attenti al tappone!

La classifica del Giro d’Italia 2019 vede Richard Carapaz sempre maglia rosa, con un margine di vantaggio immutato di 1’54” su Vincenzo Nibali e di 2’16” su Primoz Roglic. Tutto sommato era prevedibile: la classifica generale non è cambiata nella frazione di ieri verso San Martino di Castrozza, salita troppo facile per fare differenze fra gli uomini più forti di questo Giro d’Italia. Miguel Angel Lopez ha allungato e recuperato 44”, ma il colombiano della Astana è già più lontano e dunque non è marcato come i big che si giocano la vittoria finale a Verona, tra i quali la variabile “impazzita” potrebbe essere Mikel Landa. Dunque si arriva finalmente agli ultimi due decisivi giorni: il tappone di oggi con arrivo al Croce d’Aune/Monte Avena potrebbe fare molto più male, chi dovesse andare in difficoltà può perdere tutto anche in un solo giorno, infine domani ci sarà una cronometro che emetterà gli ultimi verdetti. Di certo oggi non si può più aspettare: chi ne ha dovrà provarci, chi ne ha di meno dovrà difendersi stringendo i denti, la fantasia potrebbe fare la differenza e questo potrebbe essere l’asso nella manica di Vincenzo Nibali, al quale di certo il coraggio e l’inventiva non sono mai mancati.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, al termine della frazione di ieri sostanzialmente nulla è cambiato nelle varie classifiche, perché i protagonisti della fuga non avevano ambizioni neanche per le maglie “minori”. Per quanto riguarda la classifica Gpm, sempre saldamente al comando Giulio Ciccone, in maglia azzurra con un margine di vantaggio gigantesco su Richard Carapaz, per la precisione 229 punti contro 66. L’abruzzese della Trek Segafredo ha dunque ipotecato l’apposita classifica degli scalatori, oggi ci attende una tappa epica ma il primato di Ciccone è ormai certo. Quanto alla classifica dei giovani, il già citato allungo di Miguel Angel Lopez naturalmente rinforza la maglia bianca del colombiano della Astana, che adesso ha 2’54” di vantaggio sul russo Pavel Sivakov. Giochi chiusi anche fra gli Under 25? Infine la classifica a punti: giovedì Pascal Ackermann ha sorpassato Arnaud Demare e si è ripreso la maglia ciclamino. Nelle ultime due tappe i due difficilmente potranno fare punti, di conseguenza tutto dovrebbe essere già deciso anche qui, con il pericolo maggiore per Ackermann (ma naturalmente anche per Demare) che si potrebbe chiamare “fuori tempo massimo” oggi.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 19^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 83h52’22”

2. Vincenzo Nibali a 1’54”

3. Primoz Roglic a 2’16”

4. Mikel Landa a 3’03”

5. Bauke Mollema a 5’07”

6. Miguel Angel Lopez a 5’33”

7. Rafal Majka a 6’48”

8. Simon Yates a 7’17”

9. Pavel Sikalov a 8’27”

10. Davide Formolo a 10’06”



