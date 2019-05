Classifica Giro d’Italia 2019/ Carapaz maglia rosa, via al trittico decisivo

La classifica del Giro d’Italia 2019 ieri non è cambiata. Richard Carapaz è sempre maglia rosa, con un margine di vantaggio immutato di 1’54” su Vincenzo Nibali e di 2’16” su Primoz Roglic, dunque come prevedibile la classifica generale non è cambiata nel giorno in cui il Giro d’Italia ha regalato gloria a un fuggitivo coraggioso come Damiano Cima. Da oggi in poi però sarà proprio la lotta per la vittoria finale di questo Giro d’Italia il grande tema d’interesse: con questa gerarchia ci presentiamo a tre giorni fondamentali. Oggi un arrivo in salita a San Martino di Castrozza, domani il tappone da Feltre al Croce d’Aune/Monte Avena, infine la cronometro di Verona, perché quest’anno pure all’ultimo girono il Giro d’Italia potrebbe cambiare volto. Sono come minimo quattro i protagonisti da tenere d’occhio, perché in casa Movistar c’è anche una “seconda punta” di lusso che risponde al nome di Mikel Landa. Sulla carta oggi non dovrebbe essere giorno per rivoluzioni, perché la salita finale è pedalabile: ogni secondo però potrebbe fare la differenza, di certo ci sarà ancora una volta battaglia e sicuramente ci proverà chi è un po’ più indietro – Miguel Angel Lopez e Simon Yates, tanto per fare i nomi dei due outsider più credibili.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, al termine della frazione di ieri nulla è cambiato per quanto riguarda la classifica Gpm che vede sempre saldamente al comando Giulio Ciccone, in maglia azzurra con un margine di vantaggio gigantesco su Richard Carapaz, per la precisione 229 punti contro 66. L’abruzzese della Trek Segafredo ha dunque ipotecato l’apposita classifica degli scalatori, anche se mancano ancora due giorni molto duri in alta montagna – nei quali però Ciccone proverà a togliersi altre soddisfazioni. Quanto alla classifica dei giovani, sempre saldo in maglia bianca è il colombiano Miguel Angel Lopez che ha più di due minuti di vantaggio sul russo Pavel Sivakov: Lopez punta in alto anche nella generale, ma come minimo il primato tra gli under 25 non dovrebbe davvero sfuggirgli. Infine la classifica a punti: ieri Pascal Ackermann ha sorpassato Arnaud Demare e si è ripreso la maglia ciclamino. Nelle ultime tre tappe i due non potranno fare punti al traguardo, vedremo se Demare cercherà di conquistare qualche traguardo volante per provare a rovesciare la situazione, mentre soprattutto domani il nemico comune potrebbe chiamarsi tempo massimo, considerato quanto sarà dura la ventesima tappa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 18^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 79h44’22”

2. Vincenzo Nibali a 1’54”

3. Primoz Roglic a 2’16”

4. Mikel Landa a 3’03”

5. Bauke Mollema a 5’07”

6. Miguel Angel Lopez a 6’17”

7. Rafal Majka a 6’48”

8. Simon Yates a 7’13”

9. Pavel Sikalov a 8’21”

10. Davide Formolo a 8’59”



