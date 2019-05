Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz, la prima volta dell’Ecuador

La classifica del Giro d’Italia 2019 ieri ci ha regalato una grande sorpresa: la nuova maglia rosa è Richard Carapaz, il primo corridore ecuadoriano di sempre leader della classifica generale al Giro d’Italia. È stata davvero una grande impresa quella di Carapaz nella tappa di Courmayeur: magistrale attacco sulla salita del Colle San Carlo, discesa a tutto gas, poi sulla salita finale verso il traguardo lo scalatore della Movistar ha approfittato del tatticismo tra gli altri big per trasformare un “semplice” (per modo di dire) successo di tappa in un colpaccio clamoroso, che gli ha fruttato anche la maglia rosa, sia pure con soli 7” di vantaggio su Primoz Roglic, che prosegue nella sua tattica attendista e basata su una marcatura a uomo su Vincenzo Nibali. Ieri lo Squalo è risalito al terzo posto della classifica e per la prima volta ha rosicchiato qualcosa a Roglic, anche se solo i 4” dell’abbuono per il terzo posto nell’ordine d’arrivo. Le energie però cominciano a scarseggiare: due dei grandi protagonisti di venerdì, Bauke Mollema e soprattutto Ilnur Zakarin, ieri hanno perso terreno e quindi di giorno in giorno bisogna scoprire che cosa succederà. Oggi verso Como ci sarà l’ostico finale del Giro di Lombardia: Ghisallo, Soriano e Civiglio non saranno grandi montagne, ma permetteranno di goderci un’altra tappa che regalerà sicuramente grandi emozioni.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, la classifica Gpm vede il deciso allungo di Giulio Ciccone, che ieri è passato per primo su ben tre Gpm rafforzando in modo chiaro la sua maglia azzurra, dal momento che adesso il vantaggio dell’abruzzese della Trek Segafredo è addirittura in tripla cifra su Richard Carapaz, che con i punti tra il Colle San Carlo e il traguardo è balzato anche al secondo posto tra gli scalatori. Quanto alla classifica dei giovani, è ormai chiaro che il duello per la maglia bianca sarà ristretto a Pavel Sivakov e Miguel Angel Lopez: i due sono arrivati in siete a Courmayeur e dunque resta leader il russo del Team Ineos con 35” sul colombiano, mentre tutti gli altri Under 25 del Giro d’Italia sono ormai lontanissimi da questa coppia. Nulla infine è cambiato per la classifica a punti, con Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti a Pascal Ackermann: il francese e il tedesco sono i due sprinter “sopravvissuti”, se sapranno arrivare fino a Verona dovrebbero essere loro due a contendersi il simbolo del primato in questa classifica. Ieri sono arrivati nel gruppetto dei velocisti a 40’55”, ma hanno evitato il fuori tempo massimo e questo era il loro obiettivo di giornata.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 14^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 58h35’34”

2. Primoz Roglic a 7”

3. Vincenzo Nibali a 1’47”

4. Rafal Majka a 2’10”

5. Mikel Landa a 2’50”

6. Bauke Mollema a 2’58”

7. Jan Polanc a 3’29”

8. Pavel Sivakov a 4’55”

9. Simon Yates a 5’28”

10. Miguel Angel Lopez a 5’30”



