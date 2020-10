Classifica Giro d’Italia 2020/ Almeida maglia rosa, Caicedo a 2 secondi (5^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: SITUAZIONE INVARIATA

La classifica del Giro d’Italia 2020, entrando nella 5^ tappa che si corre mercoledì 7 ottobre, è rimasta invariata rispetto al giorno precedente: un arrivo in volata con il gruppo compatto e tutti i migliori insieme, dunque Joao Almeida apre questa mattinata indossando nuovamente la maglia rosa, che ha conquistato lunedì strappandola al nostro Filippo Ganna. C’è tuttavia una novità importante, perché il portoghese è scattato al secondo traguardo volante di giornata e ha ottenuto 2 secondi di abbuono, che gli hanno fatto guadagnare altro terreno rispetto agli inseguitori. Chiaramente si tratta di un margine minimo, ma comunque utile: intanto, adesso rispetto a Jonathan Caicedo non sono più i centesimi della cronometro a fare la differenza e c’è anche un ulteriore distacco preso sugli altri. Ricordiamo che alle spalle di Almeida e Caicedo è Pello Bilbao a occupare il podio virtuale con 39’’ di ritardo dal leader, mentre spiccano gli azzurri Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo che, nella classifica del Giro d’Italia 2020, sono rispettivamente sesto e settimo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Prima di tuffarci nella 5^ tappa, vediamo anche le altre maglie per la classifica del Giro d’Italia 2020. Ha cambiato padrone quella ciclamino, riservata alla graduatoria a punti: Peter Sagan è stato bruciato nella volata finale da Arnaud Démare ma è comunque leader della classifica che più gli interessa, i 57 punti sono 5 più dello stesso francese mentre in terza posizione, ma già staccato, troviamo Diego Ulissi – il precedente proprietario – con 27 punti, davanti a Davide Ballerini che ne ha 25. Almeida è naturalmente proprietario anche della maglia bianca riservata ai giovani, il portoghese però indossa la rosa e dunque anche oggi la lascerà sulle spalle del belga Harm Vanhoucke, che accusa un ritardo di 55 secondi mentre Brandon McNulty si trova a 1’13’’, il nostro Giovanni Carboni figura in decima posizione ma staccato di 4’27’’. Infine la maglia azzurra per gli scalatori: sempre Jonathan Caicedo al comando con 40 punti, dietro di lui a quota 18 troviamo Giovanni Visconti e dunque ancora Vanhoucke, che ne ha 12.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Joao Almeida (Por) in 11h06’36”

2. Jonathan Caicedo (Ecu) a 2”

3. Pello Bilbao (Spa) a 39″

4. Wilco Kelderman (Ola) a 44″

5. Harm Vanhoucke (Bel) a 55″

6. Vincenzo Nibali (Ita) a 57″

7. Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’01”

8. Brandon McNulty (Usa) a 1’13”

9. Jakob Fuglsang (Dan) a 1’15”

10. Steven Kruijswijk (Ola) a 1’17”



