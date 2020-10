Classifica Giro d’Italia 2020/ Almeida maglia rosa e Ganna è in azzurro (6^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LA SITUAZIONE DOPO LA 5^ TAPPA

Ogni giorno succede qualcosa nella classifica Giro d’Italia 2020: ieri a Camigliatello Silano la maglia rosa Joao Almeida ha consolidato il proprio primato nella classifica generale, grazie sia ai 4″ di abbuono presi con il terzo posto sul traguardo sia alle difficoltà di Jonathan Caicedo, che aveva vinto lunedì in cima all’Etna ma ieri è stato lo sconfitto di giornata. Comincia a crescere la curiosità attorno a questo giovanissimo portoghese della Deceuninck-Quick Step i cui limiti sulle tre settimane non sono ancora noti, per il momento diciamo che Almeida è un talento emergente che sarà bene non sottovalutare in questo Giro d’Italia 2020 che fa parte di una stagione a dir poco strana. Adesso in seconda posizione c’è lo spagnolo Pello Bilbao a 43″, hanno guadagnato una posizione a testa anche Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, che continuano ad essere i due migliori italiani nella classifica generale della Corsa Rosa. Tutto bene per Nibali, che sta già correndo da faro della corsa con la sua Trek-Segafredo, come è normale che sia d’altronde per lo Squalo di Messina, cresciuto in maniera eccellente rispetto alla Tirreno Adriatico con una tabella d’avvicinamento ideale. Da segnalare infine che nella top 10 entra la coppia della Bora-Hansgrohe formata da Patrick Konrad e Rafal Majka, ora rispettivamente nono e decimo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

In copertina un fantastico Filippo Ganna per quanto riguarda la classifica Giro d’Italia 2020, perché il campione del Mondo a cronometro con la sua meravigliosa impresa a Camigliatello Silano si è preso anche la maglia azzurra che spetta al leader della classifica Gpm, che di certo non era sulla carta un obiettivo prevedibile per Pippo. Logicamente sulle montagne più alte i protagonisti saranno altri, ma Filippo Ganna ci ha detto che almeno su alcune salite può fare la differenza e questa è una fantastica notizia pensando alle classiche. Nulla cambia nella classifica dei giovani, che naturalmente vede al comando Joao Almeida, che essendo classe 1998 unisce la maglia bianca alla maglia rosa, anche se poi in corsa indosserà solamente il simbolo più ambito del primato nella generale e di conseguenza vedremo in bianco il belga Harm Vanhoucke. Infine in maglia ciclamino c’è ancora Peter Sagan: il campione della Bora-Hansgrohe per ora è il leader della classifica a punti come sua abitudine al Tour, anche se lo slovacco spera di aggiungere presto anche un successo di tappa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Joao Almeida (Por) in 17h06’23”

2. Pello Bilbao (Spa) a 43″

3. Wilco Kelderman (Ola) a 48″

4. Harm Vanhoucke (Bel) a 59″

5. Vincenzo Nibali (Ita) a 1’01”

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’05”

7. Jakob Fuglsang (Dan) a 1’19”

8. Steven Kruijswijk (Ola) a 1’21”

9. Patrick Konrad (Aut) a 1’26”

10. Rafal Majka (Pol) a 1’32”



© RIPRODUZIONE RISERVATA