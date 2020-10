Classifica Giro d’Italia 2020/ Almeida maglia rosa, gli azzurri ci sono! (11^ tappa)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020. NIBALI IN SCIA!

La classifica del Giro d’Italia 2020, quando ci approcciamo alla 11^ tappa che si corre mercoledì 14 ottobre, è sempre comandata da Joao Almeida: salvo scossoni non dovrebbe modificarsi troppo la situazione, perché la tappa odierna Porto Sant’Elpidio-Rimini prevede un percorso quasi totalmente pianeggiante e dunque adatto alle volate, con gli uomini di classifica che si prenderanno un giorno di riposo. Ieri invece hanno attaccato: lo ha fatto in prima persona lo stesso Almeida che, messo sotto pressione dallo straripante Pello Bilbao (il quale è stato anche maglia rosa virtuale), è poi andato a recuperarlo e ha voluto dimostrare non solo di poter resistere agli assalti ma anche di poter movimentare lui stesso la corsa. Così ha fatto anche Domenico Pozzovivo, mentre Vincenzo Nibali si è limitato a rimanere a ruota dei migliori; questo lo Squalo doveva fare, questo ha fatto mostrando un’ottima forma. Dunque, non resta ora che aspettare per vedere come andranno le cose nella 11^ tappa e come cambierà la classifica del Giro d’Italia 2020, anche se verosimilmente le modifiche non riguarderanno la maglia rosa ma magari soltanto le altre graduatorie.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: ALMEIDA SEMPRE MAGLIA ROSA

Joao Almeida dunque comanda la classifica del Giro d’Italia 2020: ricordiamo che il portoghese è anche maglia bianca per il miglior giovane, ma si indossa la divisa più importante e dunque l’altra è sulle spalle di Jai Hindley, che dopo la 10^ tappa è riuscito a sopravanzare Harm Vanhoucke. Almeida ha fatto vedere di essere un candidato più che serio alla vittoria della corsa: inizialmente lo si riteneva una maglia rosa solo temporanea, in attesa di venire sorpassato dai big, e invece le prime vere prove sono state superate con grande disinvoltura. Magari non durerà, ma intanto un grande applauso a lui e a tutti gli altri, compresi i tre italiani nella Top Ten. Da ieri infatti è presente anche Fausto Masnada, che occupa la nona posizione a 1’36’’ dal leader portoghese; Vanhoucke e Jakob Fuglsang, autore di una foratura sull’ultima discesa, sono invece i due grandi sconfitti della giornata e non fanno più parte dei primi 10 nella classifica del Giro d’Italia 2020.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Joao Almeida (Por) in 39h38’05”

2. Wilco Kelderman (Ola) a 34″

3. Pello Bilbao (Spa) a 43″

4. Domenico Pozzovivo (Ita) a 57″

5. Vincenzo Nibali (Ita) a 1’01”

6. Patrick Konrad (Aut) a 1’15”

7. Jai Hindley (Aus) a 1’19”

8. Rafal Majka (Pol) a 1’21”

9. Fausto Masnada (Ita) a 1’36”

10. Hermann Pernsteiner (Aut) a 1’52”



