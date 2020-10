Classifica Giro d’Italia 2020/ Almeida maglia rosa, terremoto fra i big (4^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: RIMONTA DI NIBALI

La classifica Giro d’Italia 2020 vede il giovane portoghese Joao Almeida in maglia rosa, l’ecuadoriano Jonathan Caicedo secondo clamorosamente con lo stesso tempo del leader (fanno la differenza i centesimi della cronometro), Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang rientrati alla grande nella top 10 della classifica generale dopo la brutta cronometro d’apertura a Palermo e i due britannici Simon Yates e Geraint Thomas affondati molto in basso. Colpi di scena clamorosi ieri nell’arrivo in salita in cima all’Etna, che ha fatto la felicità innanzitutto di due outsider come il giovane portoghese della Deceuninck-Quick Step e l’ecuadoriano della EF: Caicedo si è preso la tappa e ha letteralmente sfiorato anche la maglia rosa che premia invece Almeida. Ridono però anche Nibali e Fuglsang, che sono adesso in pole position fra i big più attesi della vigilia, anche se in soli tre giorni il Giro d’Italia 2020 ci ha detto che le ipotesi sulla carta hanno valore molto relativo alla Corsa Rosa. Lo Squalo dunque è già in agguato e per l’Italia c’è anche un eccellente Domenico Pozzovivo, settimo a 59″ da Almeida e a 4″ da Nibali che lo precede di una sola posizione. Il danese è adesso invece lo straniero di spicco, insieme a Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk e Rafal Majka, mentre Simon Yates è 25° a 3’46” e per Geraint Thomas ogni ambizione di gloria è già finita.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Joao Almeida e Jonathan Caicedo sono i grandi protagonisti della classifica Giro d’Italia 2020 anche per quanto riguarda le altre graduatorie. Infatti grazie alla vittoria di ieri sull’Etna l’ecuadoriano della EF è anche la nuova maglia azzurra di leader della classifica Gpm, come è ovvio che fosse per il vincitore di ieri dal momento che l’Etna era un Gran Premio di prima categoria mentre in precedenza erano stati affrontati solo Gpm di quarta categoria. Il portoghese della Deceuninck-Quick Step, leader della generale, essendo anche un Under 25, è invece logicamente al primo posto nella classifica dei giovani e di conseguenza maglia bianca. Paradossalmente ieri la indossava al posto di Filippo Ganna pur non essendo il leader fra i giovani, mentre adesso la cederà a sua volta al secondo classificato perché logicamente oggi per Almeida ci sarà la maglia rosa. Solo la classifica a punti non ha visto cambiare il proprio leader: in maglia ciclamino c’è ancora Diego Ulissi, grazie alla splendida vittoria di domenica ad Agrigento.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA DOPO LA 3^ TAPPA

1. Joao Almeida (Por) in 7h44’25”

2. Jonathan Caicedo (Ecu) s.t.

3. Pello Bilbao (Spa) a 37″

4. Wilco Kelderman (Ola) a 42″

5. Harm Vanhoucke (Bel) a 53″

6. Vincenzo Nibali (Ita) a 55″

7. Domenico Pozzovivo (Ita) a 59″

8. Brandon McNulty (Usa) a 1’11”

9. Jakob Fuglsang (Dan) a 1’13”

10. Steven Kruijswijk (Ola) a 1’15”



