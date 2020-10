Classifica Giro d’Italia 2020/ Almeida resta maglia rosa, oggi… (7^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: NIBALI DA TENERE D’OCCHIO

La classifica Giro d’Italia 2020 ieri non ha registrato scossoni ed è stata dunque una giornata favorevole per la maglia rosa Joao Almeida, anche se il portoghese è stato vittima di una caduta che ben descrive le insidie che nel ciclismo sono sempre dietro l’angolo, anche in quelle giornate che sulla carta non dovrebbero essere significative per la classifica generale di un grande giro. Ad esempio oggi da Matera a Brindisi, in una delle tappe più brevi e pianeggianti del Giro d’Italia 2020, ecco che potrebbe aleggiare l’incognita del vento: se non darà fastidio, le uniche emozioni del girono potrebbero arrivare dalla volata; altrimenti, potrebbe succedere di tutto. Di certo in ottica italiana terremo d’occhio Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo: per uno scalatore leggero come il lucano i ventagli potrebbero davvero essere un problema, mentre lo Squalo dello Stretto sta correndo in modo autorevole come ha dimostrato anche ieri a Matera, ma naturalmente le incognite del vento potrebbero causare guai a chiunque.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Filippo Ganna merita naturalmente qualche parola in più per quanto riguarda la classifica Giro d’Italia 2020, perché il campione del Mondo a cronometro con la sua meravigliosa impresa di mercoledì a Camigliatello Silano si è preso anche la maglia azzurra che spetta al leader della classifica Gpm, che di certo non era sulla carta un obiettivo prevedibile per Pippo, ma che rende ancora più affascinante la sua avventura in un Giro d’Italia 2020 già memorabile per il piemontese. Oggi sarà un giorno senza Gran Premi della Montagna, quindi l’attenzione si concentrerà sulla lotta per la maglia ciclamino del leader della classifica a punti, che dopo l’arrivo di ieri a Matera è vestita dal francese Arnaud Demare, che d’altronde si merita questo primato avendo vinto entrambi gli sprint disputati finora. Infine, il leader della classifica dei giovani continua naturalmente ad essere Joao Almeida, anche il portoghese maglia rosa in corsa indossa il simbolo più prestigioso e di conseguenza cede ogni giorno la maglia bianca a chi lo segue tra gli Under 25.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Joao Almeida (Por) in 22h01’01”

2. Pello Bilbao (Spa) a 43″

3. Wilco Kelderman (Ola) a 48″

4. Harm Vanhoucke (Bel) a 59″

5. Vincenzo Nibali (Ita) a 1’01”

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’05”

7. Jakob Fuglsang (Dan) a 1’19”

8. Steven Kruijswijk (Ola) a 1’21”

9. Patrick Konrad (Aut) a 1’26”

10. Rafal Majka (Pol) a 1’32”



