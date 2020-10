Classifica Giro d’Italia 2020/ Filippo Ganna in maglia rosa, Ulissi in ciclamino

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: FILIPPO GANNA SI CONFERMA?

Alla vigilia della 3^ frazione, che ci accompagnerà oggi lunedì 5 ottobre da Enna a Etna (Linguaglossa Piano Provenzana) è tempo anche di vedere come si configura la classifica per il Giro d’Italia 2020. Certo con ancora pochi km nelle gambe e solo due frazioni, superate, di cui una cronometro individuale nella giornata di debutto (dove ricordiamo l’eccezionale vittoria di Filippo Ganna), la graduatoria della corsa rosa per il momento non ci pare molto animata, consideratO anche i percorsi piuttosto “facili” affrontati finora: sarà infatti solo con oggi e con la 3^ tappa che finalmente anche la lista vivrà qualche prima sorpresa, considerato che ci attenderà la prima vera salita di questa edizione 2020, con l’ascesa all’Etna, dove verrà posto il traguardo. Nella trepidante attesa e con i pochi dati a nostra disposizione, ricordiamo che nella classifica del Giro d’Italia al momento a dominare è ancora una volta il nostro Filippo Ganna che veste la maglia rosa da leader, vantando il crono generale di 3.40.27. Alle sue spalle e con un gap di appena 22 secondi ecco il portoghese Almeida, con Geraint Thomas terzo a 23 secondi di gap: chiudono la top five con circa una trentina di secondo di ritardo dalla prima posizione Foss e Cerny.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Esaminando le altre graduatorie ecco che pure per le classifiche del Giro d’Italia 2020 riservate a scalatori, punti e giovani ben poco vi è da dire allA vigilia della terza frazione: vi è ancora troppo poco materiale a cui attingere. Pure oggi con la scalata all’Etna posta al traguardi ci attendiamo scintille per la classifica degli scalatori, dove oggi a vestire la maglia azzurra è Peter Sagan della Bora Hansgrohe, che ha messo da parte appena 4 punti. Con la maglia a ciclamino, valida per i leader a punti ecco invece il vinciti della frazione di ieri ad Agrigento, il nostro Diego Ulissi. Ultima ma non certo per importante è la speciale graduatoria riservata ai più giovani partecipanti del Giro d’Italia 2020, dove capeggia l’iconica maglia bianca. Qui oggi il leader è Filippo Ganna, ma l’iridato, vestendo già quella rosa, la ceduto la casacca a Joao Almeida, che lo segue a breve distanza.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA DOPO LA 2^ TAPPA

1. Filippo Ganna (Ita) 3:40.27

2. Joao Almeida (Por) + 0’22”

3. Geraint Thomas (Gbr) + 0’23”

4. Tobias Foss (Nor) + 0’31”

5. Josef Cerny (Cec) + 0’36”

6. Matteo Sobrero (Ita) + 0’40”

7. Jan Tratnik (Slo) + 0’42”

8. Simon Yates (Grb). + 0’49”

9. Tanel Kanger (Est) s.t.

10. Diego Ulissi (Ita), + 0’54”



