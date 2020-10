Classifica Finale Giro d’Italia 2020/ Sarà Hindley maglia rosa, o Geoghegan Hart…

Finale migliore possibile non ci poteva essere per la classifica Giro d’Italia 2020, che dopo venti giorni di gara si ritrova a dover sciogliere un incredibile ex-aequo nella cronometro conclusiva di oggi tra la maglia rosa Jai Hindley e il secondo Tao Geoghegan Hart, che però dopo la tappa del Sestriere in realtà è alle spalle dell’australiano solo per una questione di centesimi. Dunque non ci sono molti calcoli da fare: chi tra Hindley e Geoghegan Hart farà meglio nella cronometro di oggi, conquisterà la classifica generale del Giro d’Italia 2020, la maglia rosa finale in Piazza del Duomo a Milano e il Trofeo Senza Fine di un’edizione che passerà alla storia per tanti motivi, compreso questo incredibile finale. La logica ci dice che il grande favorito sarebbe Geoghegan Hart, che ha fatto molto meglio di Hindley nelle due precedenti cronometro a Palermo e Valdobbiadene, ma davanti al giorno che potrebbe cambiare la vita di questi due giovani talenti conteranno molto l’aspetto mentale – e ovviamente le energie rimaste nelle gambe a Jai e Tao. Per il terzo gradino del podio non dovrebbero invece esserci dubbi: l’ex maglia rosa Wilco Kelderman ha 1’32” di ritardo dalla coppia al comando e 1’19” di vantaggio su Pello Bilbao, margini che in 15,7 km dovrebbe essere impossibile ribaltare.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Con una situazione così incredibile in vetta alla classifica Giro d’Italia 2020, è difficile parlare d’altro, ma oggi naturalmente diventeranno definitivi i verdetti anche per le altre graduatorie. In copertina la classifica dei giovani, perché i due contendenti per la maglia bianca sono… Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart. Entrambi infatti rientrano nella categoria Under 25, di conseguenza chi si prenderà la vittoria nel Giro d’Italia 2020 avrà anche un premio ulteriore nella maglia bianca, mentre l’altro sarà secondo in entrambe le classifiche. Tutto deciso invece per le altre due graduatorie, che richiedono solo ai rispettivi leader di completare la cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano entro il tempo massimo per non essere esclusi in modo beffardo dalla Corsa Rosa. Ipotesi decisamente improbabile, dunque diciamo che questi due verdetti sono definitivi: Arnaud Demare sarà la maglia ciclamino in quanto vincitore della classifica a punti, meritatissima dopo ben quattro successi di tappa, mentre Ruben Guerreiro è la maglia azzurra come vincitore della classifica Gpm, impreziosita dal successo di tappa a Roccaraso.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Jai Hindley (Aus) in 85h22’07”

2. Tao Geoghegan Hart (Gbr) s.t.

3. Wilco Kelderman (Ola) a 1’32”

4. Pello Bilbao (Spa) a 2’51”

5. Joao Almeida (Por) a 3’14”

6. Jakob Fuglsang (Dan) a 6’32”

7. Vincenzo Nibali a 7’46”

8. Patrick Konrad (Aut) a 8’05”

9. Fausto Masnada a 9’24”

10. Hermann Pernsteiner (Aut) a 10’08”



