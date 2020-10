Classifica Giro d’Italia 2020/ Kelderman maglia rosa sotto attacco (20^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: COME CAMBIERÀ OGGI?

La classifica Giro d’Italia 2020 arriva ai due giorni decisivi, quelli che decideranno il nome del vincitore dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa, una inedita prima volta autunnale con Wilco Kelderman in maglia rosa. Come degno finale, ecco che il Giro d’Italia 2020 è ancora apertissimo quando mancano soltanto l’arrivo in salita di oggi al Sestriere e la cronometro di domani da Cernusco sul Naviglio a Milano, che decreteranno tutti i verdetti a cominciare naturalmente dal più atteso, cioè il volto finale e definitivo della classifica generale del Giro d’Italia 2020. Dopo la tappa dimezzata di ieri – aspetto da non sottovalutare, meno fatica nelle gambe ed è una variabile che potrebbe aiutare chi è rimasto con qualche energia in meno – ecco che si riparte dalle gerarchie emerse giovedì ai Laghi di Cancano. Il nuovo leader è Wilco Kelderman, l’olandese della Sunweb che però ha sofferto molto sulle grandi salite che hanno evidenziato la forza di Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart, rispettivamente secondo e terzo in classifica generale a 12 e 15 secondi da Kelderman. Un margine minuscolo, di conseguenza tutto potrebbe ancora succedere: anche piccoli distacchi e magari persino gli abbuoni potrebbero far pendere la bilancia da una parte oppure dall’altra nella lotta tra Sunweb (anche interna?) e Ineos, che perso Geraint Thomas ha comunque ancora la possibilità di vincere il Giro d’Italia 2020.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Giro d’Italia 2020, diamo adesso uno sguardo anche alle altre tre graduatorie caratterizzate dalle maglie della Corsa Rosa. La giornata di ieri di fatto è risultata decisiva per la maglia ciclamino della classifica a punti, perché a causa della fuga che ha portato Josef Cerny alla vittoria è svanita l’ultima occasione per Peter Sagan di dare l’assalto al primato di Arnaud Demare, sicuramente il più forte velocista di questa edizione autunnale del Giro d’Italia, al quale adesso servirà “solo” arrivare al traguardo oggi e domani, rispettando il tempo massimo. Ruben Guerreiro invece è saldamente il leader della classifica Gpm, una maglia azzurra che ormai sembra inattaccabile a causa della riduzione dei Gran Premi della Montagna in programma oggi, una buona notizia per il portoghese della EF Education First, anche se oggi comunque in palio ci saranno moltissimi punti – anche per Guerreiro ormai serve solo completare questo Giro d’Italia. Apertissimo infine è il duello per la maglia bianca di leader della classifica dei giovani, perché coinvolge proprio Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart: l’australiano è primo con 3″ sul britannico, i due tra l’altro sono i più forti in salita e di conseguenza la lotta per il bianco potrebbe anche essere quella per il rosa, Kelderman permettendo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2020

1. Wilco Kelderman (Ola) in 80h29’19”

2. Jai Hindley (Aus) a 12″

3. Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 15″

4. Pello Bilbao (Spa) a 1’19”

5. Joao Almeida (Por) a 2’16”

6. Jakob Fuglsang (Dan) a 3’59”

7. Patrick Konrad (Aut) a 5’40”

8. Vincenzo Nibali a 5’47”

9. Fausto Masnada a 6’46”

10. Rafal Majka (Pol) a 7’28”



