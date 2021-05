Classifica Giro d’Italia 2021/ De Marchi maglia rosa, Dombrowski insegue (5^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: DE MARCHI NUOVA MAGLIA ROSA

Alessandro De Marchi comanda la classifica del Giro d’Italia 2021: è lui la nuova maglia rosa, il friulano che compirà 35 anni tra una settimana esatta e che dunque è un veterano. Non per la prima volta lo abbiamo visto all’attacco, ma nella 4^ tappa ha fatto valere le sue doti di passista e scalatore andando ad assaltare i due fuggitivi insieme a Joe Dombrowski. Lo statunitense si è preso la tappa, De Marchi la maglia rosa: nella classifica del Giro d’Italia 2021 sono dunque primo e secondo, il friulano ha un vantaggio di 22 secondi sullo statunitense.

Al terzo posto il belga Louis Vervaeke; i primi cinque sono dentro il minuto di margine con Attila Valter, ungherese che oggi vestirà la maglia bianca, a chiudere la Top 5. Poi, guardando la Top Ten nella classifica del Giro d’Italia 2021, troviamo Nelson Oliveira in quarta posizione e il nostro Alberto Bettiol nono, con un ritardo di 1’37’’ da De Marchi; nei primi dieci anche due corridori che si sono ben comportati ieri, ovvero Aleksandr Vlasov e Hugh Carthy che sono rispettivamente settimo e decimo. Oggi si corre la 5^ tappa, la Modena-Cattolica: De Marchi riuscirà a conservare la sua maglia rosa?

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: LE ALTRE GRADUATORIE

Per la classifica del Giro d’Italia 2021 possiamo dare uno sguardo anche alle altre graduatorie. Sono cambiati quasi tutti i detentori del primato temporaneo: Joe Dombrowski con l’impresa di martedì si è preso la maglia azzurra del miglior scalatore, precedendo Vincenzo Albanese (che ha scalzato) e Rein Taaramae che era partito in fuga con Juul Jensen senza riuscire ad arrivare in fondo. Qui possiamo trovare lo stesso De Marchi e Francesco Gavazzi in quarta e quinta posizione; la maglia ciclamino per i punti sarà ancora sulle spalle di Tim Merlier che precede Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, per il momento è in quarta posizione Peter Sagan che ha in questa maglia e classifica il suo personale obiettivo. Come abbiamo già detto, il nuovo miglior giovane nella classifica del Giro d’Italia 2021 è Attila Valter: l’ungherese avrà dunque la maglia bianca, precede il già citato Vlasov e Remco Evenepoel (altro nome nella classifica generale tra i primi 10) mentre è crollato Filippo Ganna, che ha lasciato la maglia rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Alessandro De Marchi (Ita) 13’50’’44

2. Joe Dombrowski (Usa) +0’22’’

3. Louis Vervaeke (Bel) +0’42’’

4. Nelson Oliveira (Por) +0’48’’

5. Attila Valter (Hun) +1’00’’

6. Nicolas Edet (Fra) +1’15’’

7. Aleksandr Vlasov (Rus) +1’24’’

8. Remco Evenepoel (Bel) +1’28’’

9. Alberto Bettiol (Ita) +1’37’’

10. Hugh Carthy (Gbr) +1’38’’



