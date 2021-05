Classifica Giro d’Italia 2021/ De Marchi maglia rosa, oggi si sale (6^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: DE MARCHI ANCORA LEADER!

La classifica del Giro d’Italia 2021 regala ancora un sorriso ad Alessandro De Marchi, che ha conservato al termine della quinta tappa la maglia rosa che aveva conquistato il giorno prima a Sestola. Poteva essere dato per scontato dal momento che verso Cattolica era in programma una tappa completamente pianeggiante, ma alcune cadute nel finale hanno fatto vittime illustri come Joe Dombrowski (che ha perso la seconda piazza in favore di Louis Vervaeke) e soprattutto Pavel Sivakov e ancora di più Mikel Landa, che sicuramente era uno dei grandi favoriti per la vittoria finale nella classifica generale del Giro d’Italia 2021 ed invece è stato portato via in barella a pochi chilometri dall’arrivo di Cattolica.

Un’assenza pesante che si farà sentire già da oggi, sulla salita da Ascoli Piceno a San Giacomo che ci porterà al secondo arrivo in quota della Corsa Rosa. Gli altri big saranno chiamati a darsi battaglia e le gerarchie potrebbero di conseguenza cambiare ancora una volta nel Giro d’Italia 2021, anche se naturalmente Alessandro De Marchi spera di difendere ancora una volta la sua maglia rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: LE ALTRE GRADUATORIE

La classifica del Giro d’Italia 2021 dunque ieri è cambiata più del previsto, nonostante sulla carta l’unico possibile scossone potesse arrivare nella classifica a punti, che effettivamente ha visto cambiare il detentore della maglia ciclamino, adesso sulle spalle di Giacomo Nizzolo che può in questo modo consolarsi del secondo posto alle spalle di Caleb Ewan, ennesimo piazzamento al Giro d’Italia in carriera per il campione d’Italia e d’Europa, che in passato ha già vinto per ben due volte proprio la classifica a punti ma è ancora a caccia della prima vittoria di tappa al Giro in carriera.

Resta invece in maglia azzurra il già citato Joe Dombrowski, l’americano della UAE Team Emirates che a causa della caduta ha perso il secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2021 ma naturalmente non il primato nella classifica GPM, che potrebbe essere messo in discussione semmai oggi, in una tappa con arrivo in salita. Infine, vedremo di nuovo indossare la maglia bianca l’ungherese Attila Valter, che per il secondo giorno consecutivo è al comando della classifica dei giovani davanti ad Aleksandr Vlasov, Remco Evenepoel ed Egan Bernal: inseguitori di lusso per il magiaro…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Alessandro De Marchi (Ita) 17’57″45

2. Louis Vervaeke (Bel) +0’42″

3. Nelson Oliveira (Por) +0’48″

4. Attila Valter (Ung) +1’00″

5. Nicolas Edet (Fra) +1’15″

6. Aleksandr Vlasov (Rus) +1’24″

7. Remco Evenepoel (Bel) +1’28″

8. Alberto Bettiol (Ita) +1’37″

9. Hugh Carthy (Gbr) +1’38″

10. Egan Bernal (Col) +1’39”



