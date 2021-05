Classifica Giro d’Italia 2021/ Filippo Ganna ancora maglia rosa, ma oggi si sale

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: GANNA RESISTE

La classifica del Giro d’Italia 2021 continua a vedere uno splendido Filippo Ganna in maglia rosa, perché la terza tappa disputata ieri ha rimescolato alcune posizioni ma non ha scalfito la leadership del campione del Mondo della cronometro nella classifica generale di questo Giro d’Italia 2021 che in soli tre giorni ci ha già regalato tantissime emozioni, come la magnifica vittoria dell’olandese Taco Van der Hoorn a Canale, coronando la lunghissima fuga da lontano. La cronometro che Filippo Ganna ha vinto sabato a Torino continua però a fare la differenza al vertice della classifica, perché l’alfiere della Ineos Grenadiers è sempre primo, mentre i saliscendi di ieri hanno messo in difficoltà Edoardo Affini, che di conseguenza ha lasciato il secondo posto al norvegese Tobias Foss, con Remco Evenepoel e Joao Almeida appaiati invece a 20″ da Ganna, il belga in terza posizione e il portoghese quarto.

Sale al sesto posto Gianni Moscon ed entrano nella top 10 Alberto Bettiol e Diego Ulissi, adesso rispettivamente ottavo e decimo nella classifica del Giro d’Italia 2021, che però oggi ci offrirà il primo arrivo in salita a Sestola. Sulla carta nulla di apocalittico, ma qualcosa dovrebbe cambiare con questa quarta tappa…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: LE ALTRE GRADUATORIE

La classifica del Giro d’Italia 2021 vede dunque le prime novità, ma senza intaccare finora la leadership di Filippo Ganna, che di conseguenza resta pure il leader della classifica dei giovani davanti a Tobias Foss, che naturalmente sulle strade dell’Emilia Romagna verso Sestola vedremo in maglia bianca, dal momento che Pippo ne deve indossare una ancora più prestigiosa. Questo ci porta a parlare di tutte le graduatorie della Corsa Rosa, a cominciare dalla classifica GPM che vede ancora in maglia azzurra Vincenzo Albanese della Eolo-Kometa, che ha raccolto molti punti sui Gran Premi della Montagna di ieri, anche se oggi ce ne saranno ancora di più in palio (l’ultimo GPM è di seconda categoria), dunque tutto sarà nuovamente in discussione. Ieri non è cambiato nemmeno il vertice della classifica a punti, che vede dunque ancora in maglia ciclamino il belga Tim Merlier, vincitore domenica a Novara, anche se Elia Viviani con il quarto posto di tappa è salito in seconda posizione. Oggi i velocisti non hanno speranze, di conseguenza questa dovrebbe essere la graduatoria più al riparo da possibili novità nella quarta tappa del Giro d’Italia 2021…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021 DOPO LA 3^ TAPPA

1 Filippo Ganna (Ita) in 8h51’26”

2 Tobias Foss (Nor) a 16″

3 Remco Evenepoel (Bel) a 20″

4 Joao Almeida (Por) s.t.

5 Remi Cavagna (Fra) a 21″

6 Gianni Moscon (Ita) a 26″

7 Aleksandr Vlasov (Rus) a 27″

8 Alberto Bettiol (Ita) a 29″

9 Jonathan Castroviejo (Spa) a 30″

10 Diego Ulissi (Ita) a 32″



