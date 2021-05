Classifica Giro d’Italia 2021/ Filippo Ganna in maglia rosa: Affini vicino! (3^tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA: GANNA IN ROSA PRIMA DELLA 3^ TAPPA

La classifica del Giro d’Italia 2021 dopo la seconda tappa vede ancora in maglia rosa il nostro Filippo Ganna. Il missile della Ineos Grenadier, andando a vincere la prima frazione della corsa (una bellissima cronometro individuale a Torino), e difendendosi in maniera abile nella seconda prova Stupinigi-Novara, approda dunque oggi, lunedì 10 maggio 2021, alla terza frazione da Biella a canale da leader della classifica generale. Pure per lui questo potrebbe essere l’ultimo giorno in maglia rosa: benché Filippo Ganna sia uomo dalle mille sorprese, pure il cronoman potrebbe fare molta fatica in questa frazione ricca di saliscendi (specie nel finale) e visti i risicati distacchi nella classifica generale del Giro d’Italia 2021, non saremmo sorpresi se al traguardo finale applaudissimo a un nuovo leader in rosa. Va infatti detto che alle spalle dell’azzurro abbiamo, solo per il podio Edoardo Affini a 13 secondi e Tobias Foss a soli 16 secondi di distacco.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: LE ALTRE GRADUATORIE E MAGLIE

Detto di Ganna maglia rosa e leader della classifica del Giro d’Italia 2021, alla vigilia della terza tappa, in programma oggi da Biella e Canale, vediamo che cosa sta succedendo anche nelle altre graduatorie della corsa rosa, che festeggia la sua edizione numero 54. Cominciando da quella che regala al leader la maglia ciclamino, ecco che troviamo subito in vetta il vincitore della seconda frazione Tim Merlier, seguito nella top tre da Nizzolo e Viviani: tra i giovani invece spiccherà nel gruppone al via, la maglia bianca di Affini, che la strappa Ganna (leader, ma che invece vestirà ancora la rosa oggi). Attenzione poi oggi (visti i Gpm messi in percorso oggi) alla maglia azzurra e alla classifica del Giro d’Italia 2021 dedicata agli scalatori. Qui al molto troviamo in vetta Vincenzo Albanese, che ieri pomeriggio, transitando per primo al GPM di Montechiaro d’Asti, primo gran premio della montagna della corsa, ha ottenuto la prima maglia azzurra. Con solo tre punti e in previsione di ben tre GPM oggi (di bassa categoria), qui il leader potrebbe ancora cambiare al traguardo della 3^ tappa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021 DOPO LA 2^ TAPPA

1 Filippo Ganna (Ita) 4.29:53

2 Edoardo Affini (Ita) a 13″

3 Tobias Foss (Nor) a 16″

4 Remco Evenepoel (Bel) a 20″

5 Joao Almeida (Por) a 20″

6 Remi Cavagna (Fra) a 21″

7 Jos Van Emden (Ola) a 21″

8 Maximilian Walscheid (Ger) a 22″

9 Matthias Brandle (Aut) a 25″

10 Gianni Moscon (Ita) a 26″

