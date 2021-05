Classifica Giro d’Italia 2021/ Filippo Ganna veste la maglia rosa (2^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: GANNA COME MOSER

La classifica Giro d’Italia 2021 dopo la prima tappa vede Filippo Ganna in maglia rosa, proprio come l’anno scorso. La cronometro di Torino ha confermato la forza del campione del Mondo in carica della specialità, che ha dominato la prova contro il tempo e si gode dunque il primato nella classifica generale del Giro d’Italia, che adesso proverà a conservare per più giorni possibile. In appena 8,6 km Filippo Ganna ha rifilato agli inseguitori distacchi piuttosto pesanti: la bella notizia in ottica italiana è che pure il secondo posto è azzurro grazie a uno splendido Edoardo Affini, che ha completato la cronometro in 10″ in più rispetto a Filippo Ganna, secondo di giornata e naturalmente per ora anche nella classifica del Giro d’Italia 2021.

Le soddisfazioni per il campione della Ineos sono davvero moltissime: Filippo Ganna infatti ha vinto la prima tappa e vestito la prima maglia rosa per il secondo anno consecutivo, l’ultimo a riuscirci prima di lui era stato Francesco Moser nel 1984 e 1985. Come se non bastasse, il cinque volte campione del Mondo (pista compresa) fa collezione di maglie, perché con la vittoria di tappa si prende per ora anche la maglia ciclamino della classifica a punti e la maglia bianca della classifica dei giovani, che oggi saranno vestite rispettivamente da Edoardo Affini e Tobias Foss, perché logicamente Filippo Ganna indosserà la maglia rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: DOPO GANNA, ECCO I BIG

La classifica del Giro d’Italia 2021 per ora dunque vive nel segno indiscusso di Filippo Ganna, con Edoardo Affini splendido secondo. Però adesso dobbiamo allargare lo sguardo, parlando di chi punta alla classifica generale del Giro d’Italia e dunque mette nel mirino le prime posizioni fra tre settimane a Milano. Da questo punto di vista il migliore, con il quarto posto nell’ordine d’arrivo, è stato Joao Almeida a 17″ dal campione del Mondo, poi ecco Remco Evenepoel a 19″, dunque possiamo parlare di un ottimo inizio per la coppia della Deceuninck-Quick Step, d’altronde si sa che il portoghese e il belga a cronometro ci sanno fare molto bene. Bravo anche il russo Aleksandr Vlasov a 24″ da Ganna, evidenziamo Davide Formolo a 33″, poi ci sono tanti grandi nomi racchiusi in pochissimi secondi. I due britannici Hugh Carthy e Simon Yates sono infatti appaiati a 38″, subito dietro Egan Bernal a 39″ e Vincenzo Nibali a 41″ da Ganna, mentre scorrendo ancora altre posizioni possiamo annotare ancora Jai Hindley a 46″ dall’attuale leader della classifica del Giro d’Italia 2021, Mikel Landa a 49″ e Romain Bardet a 52″ dallo straordinario Filippo Ganna.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021 DOPO LA 1^ TAPPA

1 Filippo Ganna (Ita) 8’47”

2 Edoardo Affini (Ita) a 10″

3 Tobias Foss (Nor) a 13″

4 Joao Almeida (Por) a 17″

5 Remi Cavagna (Fra) a 18″

6 Jos Van Emden (Ola) s.t.

7 Remco Evenepoel (Bel) a 19″

8 Maximilian Walscheid (Ger) s.t.

9 Matthias Brandle (Aut) a 22″

10 Gianni Moscon (Ita) a 23″



