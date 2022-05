Classifica Giro d’Italia 2022/ Hindley maglia rosa, trionfo vicino (21^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: JAI HINDLEY MAGLIA ROSA E (QUASI) VINCITORE

Jai Hindley è in maglia rosa, la Marmolada ha definito la classifica del Giro d’Italia 2022 che francamente non dovrebbe cambiare oggi nella cronometro di Verona, perché i distacchi sono netti. Andiamo allora a dare subito i numeri della classifica generale del Giro d’Italia 2022: l’australiano della Bora-Hansgrohe ha staccato in modo molto netto Richard Carapaz nel tratto più duro della Marmolada e adesso vanta 1’25” di vantaggio sull’ecuadoriano, un margine che dovrebbe scacciare ogni possibile ricordo negativo. Due anni fa Jai Hindley prese la maglia rosa al penultimo giorno al Sestriere ma la perse il giorno dopo nella cronometro conclusiva di Milano, ma era una situazione di incredibile pari merito dopo venti tappe con Tao Geoghegan Hart, tra l’altro sicuramente più forte a cronometro di Jai Hindley, che stavolta ha un tesoro di ben 85 secondi da difendere in 17,4 km. L’australiano non è un fenomeno delle prove contro il tempo, ma non lo è nemmeno Carapaz.

Per l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers invece il finale del Giro d’Italia con una cronometro a Verona rievocava naturalmente il dolcissimo ricordo del Trofeo Senza Fine conquistato proprio nell’Arena tre anni fa, però Carapaz ha perso sulla Marmolada la battaglia con Hindley per il primo posto nella classifica del Giro d’Italia 2022. Salvo clamorosi colpi di scena, ci apprestiamo a vivere una giornata storica, con il primo trionfo dell’Australia (e dell’Oceania) al Giro d’Italia, sedicesimo Paese diverso a conquistare la Corsa Rosa. Per dare l’idea di quanto il ciclismo sia diventato uno sport globale, l’Australia sarà la sesta nuova nazione ad aggiungersi dal 2012 ad oggi, mentre dal 1909 al 2011 avevano vinto solo dieci Stati, mentre per Jai Hindley sarà il primo trionfo e il secondo podio, naturalmente dopo il secondo posto del 2020.

Il podio nella classifica del Giro d’Italia 2022 sarà completato da Mikel Landa, a sua volta ieri staccato da Hindley ma capace di arrivare davanti a Carapaz. Lo spagnolo della Bahrain Victorious ha un ritardo di 1’51” dalla maglia rosa e quindi si trova a 26” dall’ex leader. Tecnicamente potrebbe essere un margine recuperabile, quindi sarebbe aperta la lotta Carapaz-Landa per il secondo posto: lo spagnolo però dovrebbe andare peggio dell’ecuadoriano a cronometro, in compenso potrebbe mettere sul piatto il morale più alto, dal momento che per Carapaz il colpo è stato durissimo mentre Landa con un bel finale lo ha scavalcato in strada e avvicinato in classifica.

Vincenzo Nibali ha difeso il suo quarto posto e anzi ieri ha aumentato il margine di vantaggio nei confronti di Pello Bilbao nella classifica generale del Giro d’Italia 2022, di conseguenza per lo Squalo possiamo considerare quasi certa la posizione ai piedi del podio, una grande soddisfazione perché ci parla di una competitività ancora notevole nel suo ultimo Giro d’Italia. Dietro a Bilbao ci sono Jan Hirt sesto ed Emanuel Buchmann settimo, poi ecco un ammirevole Domenico Pozzovivo, praticamente certo di chiudere all’ottavo posto a 40 anni nonostante la caduta nella discesa del Mortirolo, davanti a Juan Pedro Lopez e Hugh John Carthy, che completano la top 10 della classifica del Giro d’Italia 2022.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Jai Hindley (AUS) in 86h07’19”

2. Richard Carapaz (ECU) a 1’25”

3. Mikel Landa Meana (ESP) a 1’51”

4. Vincenzo Nibali (ITA) a 7’57”

5. Pello Bilbao Lopez (ESP) a 8’55”

6. Jan Hirt (CZE) a 9’07”

7. Emanuel Buchmann (GER) a 11’18”

8. Domenico Pozzovivo (ITA) a 16’04”

9. Juan Pedro Lopez (ESP) a 17’29”

10. Hugh John Carthy (GBR) a 17’56”











