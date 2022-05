Classifica Giro d’Italia 2022/ Juan Pedro Lopez ancora maglia rosa (6^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: SITUAZIONE INVARIATA…

La classifica del Giro d’Italia 2022 non è cambiata ieri e di conseguenza ecco che è ancora in maglia rosa il giovane spagnolo Juan Pedro Lopez della Trek-Segafredo, che aveva conquistato martedì in cima all’Etna il simbolo del primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2022. Sul podio virtuale resistono i protagonisti della fuga di due giorni fa, infatti troviamo sempre al secondo posto il tedesco Lennard Kämna con 39” di ritardo e poi in terza posizione l’estone Rein Taaramäe, che ha invece 58” di ritardo dalla maglia rosa Lopez.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022/ Video streaming Rai: parla Arnaud Demare (6^ tappa)

Tutto (o quasi) resta invariato per quanto riguarda i big più attesi della classifica del Giro d’Italia 2022. A voler essere pignoli, infatti, dovremmo evidenziare che il portoghese Joao Almeida ha guadagnato 2” di abbuono al traguardo volante e dunque il capitano della UAE Team Emirates in questa Corsa Rosa ha staccato Pello Bilbao salendo al settimo posto a 1’58” mentre lo spagnolo della Bahrain-Victorious resta a due minuti esatti dal connazionale Lopez, primo spagnolo in maglia rosa dopo Alberto Contador.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Juan Pedro Lopez resta maglia rosa, Demare è ciclamino

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Giro d’Italia 2022, dobbiamo sottolineare alcune notizie interessanti anche per quanto riguarda le altre graduatorie della Corsa Rosa. Ieri ad esempio con la vittoria di tappa a Messina ha fatto il pieno di punti il francese Arnaud Demare, che di conseguenza oggi sarà facilmente identificabile grazie alla maglia ciclamino di leader appunto della classifica a punti, che vinse al Giro d’Italia già nel 2020 e nella quale ha spodestato l’ex leader Mathieu Van der Poel.

Juan Pedro Lopez invece resta ovviamente il leader della classifica dei giovani del Giro d’Italia 2022, anche se altrettanto chiaramente nemmeno oggi indosserà la maglia bianca, che sarà sulle spalle del belga Mauri Vansevenant in quanto secondo tra gli Under 25, dal momento che Lopez vestirà come logico la maglia rosa. Infine, grazie alla vittoria in cima all’Etna resta in maglia azzurra di leader della classifica GPM il tedesco Lennard Kämna, anche se ora è secondo Mirco Maestri, che ieri è passato per primo il GPM di Portella Mandrazzi.

Diretta/ Giro d'Italia 2022: Arnaud Demare ha vinto la 5^ tappa su Gaviria e Nizzolo

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Juan Pedro Lopez (ESP) 18h21’03”

2. Lennard Kämna (GER) a 39”

3. Rein Taaramäe (EST) a 58”

4. Simon Yates (GBR) a 1’42”

5. Mauri Vansevenant (BEL) a 1’47”

6. Wilco Kelderman (NED) a 1’55”

7. Joao Almeida (POR) a 1’58”

8. Pello Bilbao (ESP) a 2’00”

9. Richie Porte (AUS) a 2’04”

10. Romain Bardet (FRA) a 2’06”











© RIPRODUZIONE RISERVATA