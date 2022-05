Classifica Giro d’Italia 2022/ Juan Pedro Lopez maglia rosa, la difenderà? (5^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: JUAN PEDRO LOPEZ MAGLIA ROSA

La classifica del Giro d’Italia 2022 vede al comando Juan Pedro Lopez: mercoledì 11 maggio è il giorno della Catania-Messina, la 5^ tappa che ci accompagnerà da una grande città all’altra e sempre in Sicilia. Cosa cambierà? Difficile dirlo: la tappa è pianeggiante negli ultimi 60 chilometri ma ha qualche difficoltà iniziale e soprattutto prevede dopo 75 chilometri un GPM di seconda categoria, il Portella Mandrazzi che ci porterà a 1125 metri e che dunque potrebbe essere una bella selezione. Sulla prima vera salita, la classifica del Giro d’Italia 2022 è stata rivoluzionata: Mathieu Van der Poel si è staccato immediatamente e ha abdicato, di fatto il solo Simon Yates è stato in grado (più o meno) di reggere l’onda d’urto provocata dagli strappi dell’Etna.

Diretta/ Giro d'Italia 2022 streaming video Rai 5^ tappa: cinque uomini in fuga!

Alla fine ha “trionfato” Juan Pedro Lopez, cioè l’uomo il cui attacco (di fatto rispondendo a quello del nostro Stefano Oldani) ha poi generato l’ondata definitiva: lo spagnolo è stato ripreso da un Lennard Kämna devastante nell’azione di recupero, il tedesco ha vinto la tappa ma la classifica del Giro d’Italia 2022 vedeva Lopez davanti, e dunque posizioni invertite con lo spagnolo che vestirà la maglia rosa questa mattina, con Giulio Ciccone e Domenico Pozzovivo (diciannovesimo e ventesimo) migliori italiani ma con oltre due minuti e mezzo di ritardo.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Juan Pedro Lopez nuova maglia rosa, Pozzovivo 20°

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Per quanto riguarda le altre posizioni nella classifica del Giro d’Italia 2022, il podio virtuale alle spalle di Juan Pedro Lopez e Kämna è occupato da Rein Taaramäe, cioè l’unico corridore che sia riuscito in qualche modo a non staccarsi troppo sull’Etna e che, infatti, viene premiato con la terza piazza a 58 secondi dalla maglia rosa. Tutti gli altri invece sono abbondantemente sopra il minuto di margine, a cominciare da Simon Yates che perde due posizioni ma se non altro ha limitato i danni; troviamo poi Mauri Vansevenant, il belga che ha fatto parte del drappello di 14 corridori che sono andati subito in fuga, e che pe parecchi chilometri ha virtualmente indossato la maglia rosa.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2022/ Lennard Kämna vince la 4^ tappa! Lopez maglia rosa

Resta sempre lì il concreto Wilco Kelderman, che precede altri uomini che certamente sono arrivati al Giro d’Italia 2022 pensando di poterlo vincere: Peio Bilbao e Joao Almeida così come Richie Porte, i primi due hanno esattamente due minuti di ritardo da Lopez mentre l’australiano è dietro di 4 secondi da questa coppia. A chiudere la Top 10 nella classifica del Giro d’Italia, sempre sornione e sempre presente, Romain Bardet; come detto gli italiani non sono messi troppo bene, anche Vincenzo Nibali sulle strade della sua terra si è dovuto staccare presto e ha perso parecchio terreno.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Juan Pedro Lopez (ESP) 14h17’07’’

2. Lennard Kämna (GER) +0’’39

3. Rein Taaramäe (EST) +0’’58

4. Simon Yates (GBR) +1’42’’

5. Mauri Vansevenant (BEL) +1’47’’

6. Wilco Kelderman (NED) +1’55’’

7. Peio Bilbao (ESP) +2’00’’

8. Joao Almeida (POR) +2’00’’

9. Richie Porte (AUS) +2’04’’

10. Romain Bardet (FRA) +2’06’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA