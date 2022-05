Classifica Giro d’Italia 2022/ Mathieu Van der Poel in maglia rosa (2^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: COME CAMBIERÀ DOPO LA CRONOMETRO?

La classifica Giro d’Italia 2022 dopo la prima tappa vede Mathieu Van der Poel in maglia rosa, grazie alla bellissima vittoria dell’olandese della Alpecin-Fenix ieri sul traguardo di Visegrad, che in effetti era perfetto per le caratteristiche di MVDP. Non è facile vincere quando tutti aspettano proprio te, ma Van der Poel ci è riuscito e aggiunge la maglia rosa del Giro d’Italia alla maglia gialla del Tour, che l’olandese figlio e nipote d’arte prese l’anno scorso alla seconda tappa, per poi tenerla per sei giorni. Questa volta potrebbe essere più complicato tenere a lungo la maglia rosa, perché la classifica generale del Giro d’Italia 2022 naturalmente cambierà già oggi, giorno della cronometro a Budapest.

Le soddisfazioni per il campione della Alpecin-Fenix sono comunque davvero molte: Mathieu Van der Poel infatti si prende la maglia rosa ma fa “collezione”, perché logicamente da vincitore della prima tappa per ora è il leader anche della maglia ciclamino della classifica a punti e persino della maglia azzurra della classifica GPM, dal momento che Visegrad valeva come GPM di quarta categoria. Oggi naturalmente MVDP indosserà “solo” la maglia rosa, ma è il leader di ben tre classifiche e gli sfugge soltanto (per motivi anagrafici) la maglia bianca della classifica dei giovani, che è guidata dall’eritreo Biniam Girmay, l’astro nascente della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux secondo sul traguardo e leader tra gli Under 25.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: DOPO VAN DER POEL, IL PUNTO SUI BIG

La classifica del Giro d’Italia 2022 per ora dunque vive nel segno indiscusso di Mathieu Van der Poel, un nome di grande prestigio per la prima maglia rosa. Però adesso dobbiamo allargare lo sguardo, parlando di chi punta alla classifica generale del Giro d’Italia 2022 e dunque mette nel mirino le prime posizioni fra tre settimane a Verona. Da questo punto di vista dobbiamo notare che sono stati in pochi ad arrivare con lo stesso tempo del vincitore: ci è riuscito innanzitutto Pello Bilbao, che da terzo si prende anche 4” di abbuono e potrebbe fare un pensierino alla maglia rosa dopo la cronometro.

Oltre allo spagnolo della Bahrain-Victorious, anche Wilco Kelderman, Richard Carapaz e Bauke Mollema sono arrivati col tempo del vincitore, con l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers che ha subito dimostrato di stare molto bene. Nulla di grave per gli altri, sia chiaro, però si è creato un “buco” di 4” e quindi sono in ritardo Joao Almeida e Vincenzo Nibali, Romain Bardet e Mikel Landa, Simon Yates e Tom Dumoulin, per citarne solo alcuni, che pagano 4” da Carapaz, 8” da Bilbao e 14” da Mathieu Van der Poel.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 4h35’18”

2. Biniam Girmay (Eri) a 4”

3. Pello Bilbao (Spa) a 6”

4. Magnus Cort Nielsen (Dan) a 10”

5. Wilco Kelderman (Ola) s.t.

6. Richard Carapaz (Ecu) s.t.

7. Bauke Mollema (Ola) s.t.

8. Diego Ulissi (Ita) s.t.

9. Andrea Vendrame (Ita) a 14”

10. Mattias Jensen (Dan) s.t.

