CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022/ Maglia rosa Van der Poel: le parole dell’olandese

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: PARLA VAN DER POEL

La maglia rosa Mathieu Van der Poel, come abbiamo già visto, non avrà un compito facile oggi in cima all’Etna se vorrà difendere il proprio primato nella classificare Giro d’Italia 2022. L’olandese della Alpecin-Fenix aveva infatti dichiarato nella conferenza stampa di domenica (dopo naturalmente un accenno alla frazione che era terminata a Balatonfured): “Non ho cercato di fare la volata ma lanciarla per Jakub Mareczko. Abbiamo fatto un buon lavoro ma purtroppo Jakub è rimasto bloccato da altri corridori. Penso che come squadra abbiamo lavoro bene.

Diretta Giro d'Italia 2022/ Streaming video Rai: tutto pronto, 4^ tappa al via!

Mi è piaciuto correre in Maglia Rosa e adesso sono felice di portarla in Italia dove mi piacerebbe provare a vincere ancora una tappa. Non credo che riuscirò a difendere la Maglia Rosa sull’Etna ma mai dire mai”. Ci vorrebbe magari una scalata “bloccata” come fu quella del 2017, altrimenti la missione di MVDP diventerebbe praticamente impossibile; in ogni caso, il suo Giro d’Italia di certo non finirà sull’Etna. Van der Poel ha messo altre tappe nel mirino (ad esempio Jesi) e come obiettivo finale potrebbe avere quello di portare fino a Verona la maglia ciclamino della classifica a punti del Giro d’Italia 2022… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Maglia rosa Van der Poel, Top 10 invariata (3^ tappa)

PRIMI DISTACCHI IN SALITA?

L’arrivo in salita in cima all’Etna quanto potrà cambiare la classifica del Giro d’Italia 2022? Questa naturalmente è la domanda accentro dell’attenzione finta ieri, quando il giorno di riposo è servito per portare dall’Ungheria alla Sicilia la carovana del Giro d’Italia 2022 dopo le tre tappe in terra magiara, che già ci hanno regalato molte emozioni e tre vincitori illustri per le frazioni già in archivio. Grazie all’acuto di Visegrad e alla cronometro eccellente di Budapest, in maglia rosa c’è Mathieu Van der Poel, che però oggi non avrà vita facile sull’Etna.

GIRO D'ITALIA 2022/ Enit e lo "spot" per il turismo slow

Va detto che le pendenze del vulcano non sono micidiali, per cui non ci aspettiamo grandi distacchi, però un margine di 11” su Simon Yates è davvero esiguo, perché naturalmente un arrivo in salita è terreno decisamente più ideale per il britannico piuttosto che per l’olandese. Corsi e ricorsi storici, anche nel 2018 Simon Yates conquistò la maglia rosa al termine della tappa sull’Etna, dove arrivò “in parata” con il compagno di squadra Esteban Chaves, che si prese la tappa mentre Yates vestì la maglia rosa che avrebbe portato fino al crollo di Bardonecchia.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: IL BORSINO DEI BIG

Detto quindi che non ci aspettiamo chissà quali stravolgimenti, è chiaro che il primo vero arrivo in salita potrà dirci comunque qualcosa di interessante circa la classifica del Giro d’Italia 2022 e in particolare sulla condizione dei big. Ad esempio, due eccellenti scalatori come Mikel Landa e Miguel Angel Lopez hanno (come prevedibile) sofferto nella cronometro di sabato e potrebbero cercare di recuperare già qualcosa, anche se naturalmente saranno più adatte a loro pendenze come quelle di domenica sul Blockhaus.

In un certo senso potrebbe cercare il riscatto anche Joao Almeida, che a cronometro è andato meno bene del previsto e su salite non troppo dure trova il suo terreno di caccia ideale, quindi attenzione anche al portoghese della UAE Team Emirates. Dulcis in fundo, naturalmente, il padrone di casa: Vincenzo Nibali ha disputato una buonissima cronometro a Budapest e nella sua Sicilia ha naturalmente una motivazione in più rispetto a chiunque altro per fare bene e scalare la classifica Giro d’Italia 2022. Una festa in cima all’Etna sarebbe una soddisfazione indimenticabile anche per un campione che ha già vinto tutto in carriera…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 9h43’50”

2. Simon Yates (Gbr) a 11”

3. Tom Dumoulin (Ola) a 16”

4. Matteo Sobrero (Ita) a 24”

5. Wilco Kelderman (Ola) s.t.

6. Ben Tulett (Gbr) s.t.

7. Tobias Foss (Nor) a 28”

8. Bauke Mollema (Ola) s.t.

9. Pello Bilbao (Spa) a 29”

10. Mauro Schmid (Svi) s.t.











© RIPRODUZIONE RISERVATA