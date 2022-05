Classifica Giro d’Italia 2022/ Van der Poel maglia rosa, ottimo Yates (3^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: OGGI VELOCISTI FAVORITI

Mathieu Van der Poel è sempre in maglia rosa, la classifica del Giro d’Italia 2022 continua a sorridere all’olandese della Alpecin-Fenix, splendido anche nella cronometro di Budapest che però ha esaltato anche Simon Yates, vincitore nella prova contro il tempo che non sempre in passato gli è stata amica. Potremmo parlare di due vincitori: Van der Poel resta al vertice della classifica generale del Giro d’Italia 2022, come era riuscito a fare per diversi giorni anche l’anno scorso al Tour, di conseguenza promette di essere il grande protagonista della prima parte della Corsa Rosa; Yates si mette invece in prima fila tra i candidati per la vittoria finale del Giro d’Italia 2022 all’ennesimo tentativo del britannico della BikeExchange, che ama il Giro come pochi altri in gruppo.

Van der Poel in classifica generale ha 11” di vantaggio su Yates, dal momento che ne ha persi solamente tre dei 14 guadagnati venerdì a Visegrad tra il distacco e l’abbuono; al terzo posto a 16” c’è invece Tom Dumoulin, per il quale dobbiamo capire se la cronometro sia da considerare positiva oppure una mezza delusione. Era il grande favorito almeno per la vittoria tappa, invece si è inchinato a Yates e pure Van der Poel: l’assalto al Giro d’Italia 2022 si complica, considerando che ci saranno tantissime salite. Bravissimo Matteo Sobrero, quarto sia di tappa sia in classifica, con un ritardo di 24” dalla maglia rosa. Per l’italiano della BikeExchange, compagno di squadra di Simon Yates, c’è pure la soddisfazione della maglia bianca di leader della classifica dei giovani.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: VAN DER POEL MAGLIA ROSA, IL PUNTO SUI BIG

Allargando lo sguardo a tutti i nomi di spicco, l’altra buona notizia per il ciclismo italiano arriva dalla prestazione di Vincenzo Nibali, autore infatti di una buonissima cronometro ieri a Budapest, che lo rilancia naturalmente tra i protagonisti più attesi nella classifica del Giro d’Italia 2022, come tante altre volte in carriera: 12’09” il tempo dello Squalo, ora dodicesimo a 30” da Van der Poel. La cronometro di Nibali è stata sui livelli di Wilco Kelderman (12’07”) e Joao Almeida (12’08”), forse quindi meglio di quanto si pensasse – e meno bene del previsto per il portoghese.

Kelderman, che non aveva subito il buco a Visegrad, è quinto a 24”,mentre Almeida è undicesimo, un secondo davanti a Nibali. Con 35” di ritardo da Van der Poel (e 24” da Yates) c’è la coppia formata da Romain Bardet e Richard Carapaz, ieri leggermente sotto alle attese per il teorico favorito numero 1 per la vittoria finale del Giro d’Italia 2022. In casa Bahrain adesso è di 29” il ritardo di Pello Bilbao mentre si sale a 44” con Mikel Landa, che come prevedibile ha ceduto qualcosa nella cronometro. Jai Hindley è un secondo dietro lo spagnolo, Miguel Angel Lopez invece ha già 53” di ritardo manche questa non è una sorpresa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 4h47’11”

2. Simon Yates (Gbr) a 11”

3. Tom Dumoulin (Ola) a 16”

4. Matteo Sobrero (Ita) a 24”

5. Wilco Kelderman (Ola) s.t.

6. Ben Tulett (Gbr) s.t.

7. Tobias Foss (Nor) a 28”

8. Bauke Mollema (Ola) s.t.

9. Pello Bilbao (Spa) a 29”

10. Mauro Schmid (Svi) s.t.











