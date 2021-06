Classifica Girone A Euro 2020: Italia in fuga/ Qualificazione agli ottavi se…

La classifica del girone A di Euro 2020 sorride all’Italia dopo i risultati della prima giornata. La Nazionale di Roberto Mancini può conquistare il passaggio del turno già nella prossima partita grazie al risultato di Galles e Svizzera. La vittoria contro la Turchia e il pareggio tra le altre due nazionali, infatti, permette agli azzurri di poter lottare per la qualificazione aritmetica con una giornata di anticipo. Bisognerà vincere contro la Svizzera: in questo modo si salirà a quota 6 punti in classifica, al comando davanti a tutti. Ma l’obiettivo dell’Italia è di chiudere così il girone, quindi anche dopo la terza e ultima partita, perché in questo modo il cammino potrebbe essere più agevole con incroci meno “delicati”. Ma sono ragionamenti prematuri al momento, perché la sfida con la Svizzera è tutt’altro che dall’esito scontato. Intanto gli elvetici dopo la sfida col Galles si metteranno in volo per arrivare a Roma, dove appunto sfideranno gli azzurri nel prossimo incontro. Il Galles invece resterà a Baku per affrontare la Turchia.

LE REGOLE PER IL PASSAGGIO DEL TURNO

Le regole di Euro 2020 prevedono che a passare il turno e a qualificarsi agli ottavi di finale siano le migliori due squadre di ogni girone, ma anche le quattro tra le migliori terze. Se l’Italia si trovasse in una situazione in cui il suo punteggio è uguale a quello di un’altra squadra, per la classifica finale si userà un criterio preciso: calcolo dei punti negli scontri diretti, differenza gol negli scontri diretti, numero gol totali realizzati negli scontri diretti. Se anche in questo caso dovesse permanere una situazione di parità con una qualsiasi altra squadra, allora si prenderebbero in considerazione parametri aggiuntivi come: differenza complessiva di reti nel girone, numero totale di gol effettuati nell’intero girone, numero totale di vittorie effettuate nell’intero girone. La condotta fair play è un altro elemento che ha peso in caso di parità. Per chi finisce al terzo posto c’è la possibilità dei ripescaggi: cioè le 4 in classifica con il maggior numero di punti saranno ripescate. In caso di parità tra due o più squadre, si analizzano diversi parametri: differenza numero di reti durante la fase a gironi, numero di gol durante fase a gironi, numero di vittorie durante fase a gironi, condotta fair play e posizione nella classifica generale.

CLASSIFICA GIRONE A EURO 2020

1) Italia 3 punti

2) Galles 1 punto

3) Svizzera 1 punto

4) Turchia 0 punti

