CLASSIFICA IO CANTO FAMILY 2024: ELIMINATO SECONDA PUNTATA 27 MAGGIO/ Mietta rischia, Tatangelo prima

La prima manche della seconda puntata di Io Canto Family si conclude con una classifica che vede al primo posto il team capitanato da Fausto Leali con 38 punti. Segue la squadra di Anna Tatangelo con 35 punti al secondo posto, Squadra Caretta terza con 34 punti, Squadra Mietta quarta con 33 punti, Squadra Scuccia 32 punti. Ultima in classifica è invece Iva Zanicchi, che ha ottenuto un punteggio di 31 punti.

Il pubblico in studio vota e ribalta la situazione: Anna Tatangelo balza al primo posto, davanti ad Iva Zanicchi che da ultima passa al secondo posto. Segue il team di Fausto Leali al terzo posto, la squadra Caretta al quarto posto, squadra Scuccia quinta. Ultima è Mietta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Questa sera grande attesa per la seconda puntata di Io Canto Family 2024, spin off del format omonimo e caratterizzato dalla tenerezza di duetti scanditi dall’amore tra genitori e figli, nonni e nipoti. Uno spettacolo di voci unite per una gara canora all’insegna delle emozioni più pure, ma trattandosi comunque di una competizione, uno sguardo va dato anche alla classifica di Io Canto Family 2024 e al possibile eliminato di questa sera.

Come già visto nel precedente appuntamento, la classifica di Io Canto Family 2024 per la seconda puntata andrà a formarsi anche questa sera grazie alle esibizioni delle coppie appartenenti ai roster dei coach di questa edizione: Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. La prima puntata è stata dominata da Iva Zanicchi mentre fanalino di coda è stato il team di Cristina Scuccia con il verdetto del primo eliminato toccato alla coppia formata da Irene e Maurizio.

Io Canto Family 2024, tre round e classifica finale: chi sarà eliminato questa sera?

La puntata di questa sera seguirà dunque il medesimo ritmo osservato la scorsa settimana, al termine dei tre round avremo la classifica di Io Canto Family 2024 definitiva e il verdetto per l’eliminato della seconda puntata. Chiaramente, a rischio è il team di Cristina Scuccia dato che già nel precedente appuntamento ha perso una propria coppia del roster.

Ma come funziona la classifica di Io Canto Family 2024? Per chi si fosse perso la prima puntata, ecco un breve refresh. Ad ogni round i giudici verranno chiamati ad esprimere il proprio voto determinando così un punteggio per ogni coppia esibita e nella totalità delle performance. Al loro parere si aggiunge poi quello della giuria popolare che come già appurato può essere determinante. Infine, il roster che si piazza in ultima posizione in classifica va direttamente allo scontro finale che determinerà il nuovo eliminato della seconda puntata di Io Canto Family 2024.











