Classifica iTunes, Amici 22: debutto in Top20 per Angelina e Wax/ Tutte le posizioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax debuttano nella iTunes Top Songs Italy chart

Tra i quattro finalisti di Amici 22, Angelina Mango e Wax raggiungono un primo grande traguardo post-talent, nella classifica iTunes Top Songs Italy. Ebbene sí, il secondo e il terzo classificato alla puntata finale del talent show di Maria De Filippi, Amici 22, raggiungono il traguardo del debutto in Top20 nella pregevole classifica, che accoglie le canzoni secondo il volume di vendite che si registrino sulla piattaforma musicale iTunes Italia.

Amici 22, Angelina Mango: "Non immaginavo questo percorso…"/ "Sono fiera di me!"

La classifica iTunes Top Songs Italia, relativamente ai dati che Il sussidiario.net raccoglie a prima firma in data 16 maggio 2023, vede Angelina Mango confermarsi come la “popstar” di Amici 22, al debutto nell’industria musicale post-Amici: la giovanissima cantautrice lucana occupa la posizione #2 con il singolo Ci pensiamo domani (in salita di una posizione). La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango minaccia, così, la ex concorrente ad Amici, Annalisa, e il tormento nel momento Mon Amour, che occupano la pole position, #1. Posizioni #3 e #4 occupate rispettivamente dai concorrenti agli Eurovision Song Contest 2023, Loreen con Tattoo e Marco Mengoni con Due vite. Blanco e Mina, e il duetto di Un briciolo di allegria, occupano la posizione #5.

Vincitore Amici 2023, chi è? Mattia Zenzola/ "Te la sei meritata tutta"

In Top20 il finalista di Amici 22, Wax, si classifica…

Fuori dalla Top5, nella iTunes Top Songs, troviamo alla #10, poi, gli ex Amici The Kolors, con il nuovo singolo Italodisco, e sempre per la quota Amici 22, si rileva l’altro finalista del talent Wax, che occupa la posizione #20 con il nuovo singolo Anni ’70.

Il cantautore milanese e Angelina, quindi, nella nota classifica musicale in continuo aggiornamento all’ordine del giorno, registrano il traguardo della prima Top20 raggiunta nelle prime ore seguite alla registrazione della puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi. Che la svolta dei due giovani nelle rispettive carriere musicali, intraprese con il debutto TV al talent show Mediaset, possa consacrare Wax e Angelina Mango come le nuove star nel panorama della musica italiana? Staremo a vedere cosa riserverà ai due giovani, il futuro.

AMICI 22 SERALE 2023, FINALE/ Diretta: vincitore è Mattia, ad Angelina premio Radio

© RIPRODUZIONE RISERVATA