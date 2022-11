Classifica marcatori Mondiali 2022/ Due capocannonieri: Valencia e Mbappé

La classifica marcatori dei Mondiali 2022 vede al comando Enner Valencia e Kylian Mbappé, una curiosa coppia di capocannonieri a pari merito a quota tre gol segnati, nel caso di Valencia grazie alla rete rifilata all’Olanda dopo la doppietta nella partita inaugurale contro il Qatar, mentre Mbappé ha fatto l’inverso, debuttando con un gol contro l’Australia e rifilando poi una doppietta alla Danimarca. La stella dell’Ecuador si gode anche alcuni record: Enner Valencia infatti ha segnato finora tutti i gol a Qatar 2022 dell’Ecuador, ma non solo perché, contando anche le precedenti edizioni, ha segnato le ultime sei reti dei sudamericani ai Mondiali, come in precedente era riuscito solamente ad Eusebio per il Portogallo, Paolo Rossi nell’Italia naturalmente del 1982 e infine a Salenko per la Russia.

Un interessante dato generale che naturalmente ha attinenza con la classifica marcatori dei Mondiali Qatar 202 è il totale delle reti segnate, nel quale si contano per ora 67 gol in ventotto partite giocate, con una media di 2,39 gol a incontro. Con Enner Valencia c’è al comando anche il ben più noto Kylian Mbappé, che finora ha onorato alla perfezione il suo ruolo di star planetaria del calcio, in particolare con la doppietta che ha risolto in favore della Francia la delicatissima partita contro la Danimarca, garantendo ai Bleus la qualificazione per gli ottavi con una giornata d’anticipo.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022: I CAPOCANNONIERI E GLI INSEGUITORI

Nella classifica marcatori dei Mondiali 2022 ci sono poi a quota due gol ben nove inseguitori a quota due gol a testa a partire da Olivier Giroud, con il francese del Milan che ha sfruttato al meglio la chance derivata dall’infortunio di Karim Benzema con la doppietta contro l’Australia. A proposito di doppiette nella prima giornata, in copertina c’è il brasiliano Richarlison, mattatore nella vittoria contro la Serbia e uomo di fiducia del c.t. Tite, che sarà ancora più prezioso dopo l’infortunio di Neymar. Ci sono poi i grandi protagonisti delle partite più ricche di gol, a cominciare da Inghilterra Iran 6-2: l’inglese Bukayo Saka ha contribuito con una doppietta al trionfo dei Tre Leoni, mentre l’iraniano Mehdi Taremi ha salvato l’onore della sua Nazionale firmando entrambi i gol dell’Iran. La Spagna invece ha vinto addirittura 7-0 contro la Costa Rica con ben sei marcatori differenti, l’unico a fare doppietta è stato Ferran Torres che così si gode un posto nel “condominio” dei primi inseguitori dei capocannonieri.

Ci sono poi tre giocatori a quota due gol nella classifica marcatori dei Mondiali 2022 perché hanno segnato un gol sia nella prima sia nella seconda giornata: cominciamo naturalmente dal nome più illustre di tutti, cioè Lionel Messi, che aveva segnato l’illusorio vantaggio contro l’Arabia Saudita e poi ha sbloccato il risultato anche nella vittoria contro il Messico; hanno timbrato due volte il cartellino anche Alvaro Morata per la Spagna e Cody Gakpo per l’Olanda, entrambi nel contesto di vittorie della loro Nazionale nella prima giornata e di un pareggio nel secondo match. Infine, ecco Andrej Kramarić della Croazia, autore invece di una doppietta ieri contro il Canada, primo a segnare due gol nella seconda giornata dei gironi.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022

3 gol: Enner Valencia (Ecuador), Kylian Mbappé (Francia)

2 gol: Lionel Messi (Argentina), Richarlison (Brasile), Andrej Kramarić (Croazia), Olivier Giroud (Francia), Bukayo Saka (Inghilterra), Mehdi Taremi (Iran), Cody Gakpo (Olanda), Ferran Torres e Alvaro Morata (Spagna)











