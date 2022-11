Classifica marcatori Mondiali 2022/ Sei capocannonieri dopo la prima giornata

La classifica marcatori dei Mondiali 2022 vede al comando ben sei giocatori che sono capocannonieri a pari merito perché autori di doppiette nelle partite finora giocate, cioè tutte quelle della prima giornata della fase a gironi. C’è anche il milanista della Francia Olivier Giroud grazie ai due gol segnati contro l’Australia con l’ecuadoriano Enner Valencia, l’inglese Bukayo Saka, l’iraniano Mehdi Taremi, lo spagnolo Ferran Torres e il brasiliano Richarlison, tutti protagonisti di doppiette che li collocano in testa alla classifica marcatori dei Mondiali Qatar 2022, dove in totale si contano per ora 41 gol in sedici partite giocate, con una media di 2,56 gol a partita.

I dati sono in questo momento molto indicativi, perché la classifica marcatori dei Mondiali 2022 è “onesta”, nel senso che tutte le 32 Nazionali di Qatar 2022 hanno giocato una partita, mentre daoggi comincia il nuovo giro della seconda giornata. Il caso di Olivier Giroud è particolare, perché l’attaccante francese del Milan probabilmente non sarebbe stato titolare dei Bleus senza l’infortunio di Karim Benzema, invece rieccolo al centro dell’attacco della Francia e Giroud ha subito sfruttato l’occasione concessagli dal c.t. Didier Deschamps con la doppietta rifilata all’Australia nel match che ha aperto l’inseguimento della Francia al secondo titolo iridato consecutivo, traguardo centrato in passato solamente da Italia e Brasile.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022: I SEI CAPOCANNONIERI

Nella classifica marcatori dei Mondiali 2022 ci sono poi a quota due gol anche gli altri cinque attaccanti che fanno compagnia a Giroud a quota due gol a testa, a cominciare dall’ecuadoriano Enner Valencia, che è stato il mattatore della partita inaugurale segnando entrambe le reti con cui il suo Ecuador ha sconfitto i padroni di casa del Qatar. Considerando anche i tre gol che aveva segnato otto anni fa nei Mondiali del 2014 in Brasile, ecco che adesso Valencia è il capocannoniere di tutti i tempi per l’Ecuador ai Mondiali con cinque gol all’attivo. L’ultimo che si è aggiunto in ordine cronologico è l’altro sudamericano, cioè naturalmente il brasiliano Richarlison, mattatore ieri con una doppietta nella vittoria del Brasile contro la Serbia.

Infine ci sono i grandi protagonisti delle partite più ricche di gol, a cominciare da Inghilterra Iran 6-2: l’inglese Bukayo Saka ha contribuito con una doppietta al trionfo dei Tre Leoni, l’obiettivo è quello di trionfare per togliersi il peso della finale persa ai rigori contro l’Italia agli Europei anche a causa di un suo calcio di rigore sbagliato, mentre l’iraniano Mehdi Taremi ha salvato l’onore della sua Nazionale firmando entrambi i gol dell’Iran, compreso il rigore al 103’ minuto nella partita che entrerà nella storia per i suoi quasi 30 minuti di recupero. La Spagna invece ha vinto addirittura 7-0 contro la Costa Rica con ben sei marcatori differenti, l’unico a fare doppietta è stato Ferran Torres che così si gode un posto nel “condominio” dei capocannonieri.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022

2 gol: Richarlison (Brasile), Enner Valencia (Ecuador), Olivier Giroud (Francia), Bukayo Saka (Inghilterra), Mehdi Taremi (Iran), Ferran Torres (Spagna)











