Classifica marcatori Serie A: la corsa al titolo di capocannoniere arriva alla 13^ giornata, con ben quattro calciatori al comando.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: QUATTRO AL COMANDO!

È davvero curiosa e interessantissima la classifica marcatori Serie A che ci si presenta davanti agli occhi nell’approcciarci alla 13^ giornata: cominciamo a parlarne già venerdì 28 novembre perché avremo l’anticipo, e Como Sassuolo inizia con la possibilità che Nico Paz si prenda il titolo solitario di capocannoniere.

Classifica marcatori Serie A/ Calhanoglu capocannoniere con Orsolini (12^ giornata, oggi 22 novembre 2025)

Infatti il fantasista della squadra lariana, andato in gol nella cinquina che il Como ha rifilato al Torino, è salito a quota 5 gol agganciando in vetta Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini; non solo, perché Christian Pulisic ha deciso il derby della Madonnina e quindi anche lui occupa attualmente il primo posto.

Insomma: sono in quattro che nella classifica marcatori Serie A guardano tutti dall’alto in basso entrando nella 13^ giornata di campionato, in più possiamo dire che Calhanoglu ha sbagliato il rigore del pareggio in Inter Milan che lo avrebbe anche portato da solo al comando, scenario certamente impronosticabile.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannonieri Calhanoglu e Orsolini, sorpresa! (11^ giornata, 7 novembre 2025)

Tra le altre cose possiamo aggiungere, nel commentare la classifica marcatori Serie A, che all’inseguimento di questi quattro c’è addirittura un gruppone di 14 calciatori che sono a 4 gol: tra questi, ad esempio, troviamo Kevin De Bruyne infortunato ormai da parecchie settimane, e Mateo Pellegrino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: QUALCHE CURIOSITÀ

Abbiamo citato Mateo Pellegrino nel parlare della classifica marcatori Serie A perché l’argentino, segnando due gol nella vittoria fondamentale che il Parma ha colto a Verona, è diventato l’unico calciatore del nostro campionato ad aver realizzato tre doppiette in un anno solare; due di queste tra l’altro le ha timbrate curiosamente al Torino, intanto si è portato come detto a 4 gol ed è in un bel gruppo che prova a prendersi il primo posto nella corsa al titolo di capocannoniere, ma più sotto c’è un altrettanto folto plotone con 3 gol e questo ovviamente ci porta a fare un’altra considerazione.

Classifica marcatori Serie A/ Calhanoglu capocannoniere con Orsolini (10^ giornata, oggi 1 novembre 2025)

Ovvero, il fatto che quest’anno almeno nelle prime 12 giornate la media realizzativa nella classifica marcatori Serie A si sia notevolmente abbassata: abbiamo citato più volte il fatto che in questo campionato si segni meno, ma mancano anche i grandi bomber che erano capaci di andare in fuga e porre subito il loro timbro sulla lotta a questo titolo di capocannoniere, basti pensare lo scorso anno agli exploit di Moise Kean ma anche Marcus Thuram o a come Ciro Immobile, Lautaro Martinez o Victor Osimhen fossero in grado di elevare da subito i giri del motore. Stavolta non sta succedendo questo, ma comunque la classifica marcatori Serie A rimane molto intrigante perché aperta a qualunque scenario.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 13^ GIORNATA

5 gol: Christian Pulisic (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Nico Paz (Como)

4 gol: Ange-Yoan Bonny (Inter), Rafael Leao (Milan), Federico Bonazzoli (Cremonese), Kevin De Bruyne (Napoli), Santiago Castro (Bologna), Giovanni Simeone (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Matias Soulé (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Frank Zambo Anguissa (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Mateo Pellegrino (Parma)

3 gol: Matteo Cancellieri (Lazio), Jayden Addai (Como), Marcus Thuram (Inter), Gennaro Borrelli (Cagliari), Nicolò Zaniolo (Udinese), Keinan Davis (Udinese), Dusan Vlahovic (Juventus), M’Bala Nzola (Pisa), Rolando Mandragora (Fiorentina), Leo Ostigard (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio)