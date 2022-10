Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Arnautovic-Vlahovic-Immobile in testa!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UN TERZETTO AL COMANDO!

È intrigante la situazione della classifica marcatori Serie A entrando nella 11^ giornata: prima c’era un solo capocannoniere, poi Marko Arnautovic è stato raggiunto da Ciro Immobile e oggi, giorno di Juventus Empoli che inaugura il turno, abbiamo anche Dusan Vlahovic al comando. Il gol con cui il serbo ha deciso il derby della Mole gli ha consentito di agganciare i due rivali a quota 6 gol: dunque nella classifica marcatori Serie A ci troviamo con un terzetto al primo posto nella corsa al titolo di bomber, e sono anche tre i calciatori che inseguono.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile e Arnautovic capocannonieri, per Ciro...

A quota 5 infatti abbiamo Paulo Dybala, Beto e Khvicha Kvaratskhelia; purtroppo dobbiamo dire che almeno due di questi calciatori sono infortunati e li rivedremo nel 2023 (perché ci sono di mezzo i Mondiali), dunque oggi potrebbe esserci una bella occasione per Vlahovic, che può allungare sfruttando una partita casalinga abbordabile (sulla carta) e aumentare il suo bottino di reti nella classifica marcatori Serie A e con la Juventus, che ovviamente sta provando a spingere verso la lotta allo scudetto per quanto in ritardo sia la squadra di Massimiliano Allegri.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere, Beto fra gli outsider

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Tre giocatori al comando della classifica marcatori Serie A, tre che inseguono: questo il quadro della corsa al titolo di capocannoniere entrando nella 11^ giornata di campionato, e poi dobbiamo dire che troviamo ben otto calciatori che hanno segnato 4 gol a testa. Tra questi si sono “piantati” soprattutto Olivier Giroud e Teun Koopmeiners, anche se il Milan continua a vincere e così anche l’Atalanta – in più andrebbe sottolineato che il centrocampista olandese non è certo un goleador, si è aiutato con una incredibile tripletta ma nella Dea il mestiere di fare gol non compete certo a lui.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Arnautovic, ma c'è bagarre (8^ giornata)

Nell’ultimo turno entrambi sono stati raggiunti da altri elementi come Ademola Lookman, che si sta rivelando prezioso per la già citata Atalanta, e Lautaro Martinez che finalmente è tornato a segnare, spingendo l’Inter alla seconda vittoria consecutiva. Parlavamo poi degli infortunati: purtroppo l’esito degli esami strumentali ha confermato una lesione per Ciro Immobile, un problema simile lo aveva già avuto Paulo Dybala e dunque i due grandi cannonieri delle squadre romane saranno ai box a lungo. A questo punto la Roma confida nella crescita di Tammy Abraham, che l’anno scorso ha pur sempre segnato 17 gol in Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 11^ GIORNATA

6 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Dusan Vlahovic (Juventus), Ciro Immobile (Lazio)

5 gol: Paulo Dybala (Roma), Beto (Udinese), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

4 gol: Gabriel Strefezza (Lecce), Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan), Olivier Giroud (Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta), Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), M’Bala Nzola (Spezia)











© RIPRODUZIONE RISERVATA