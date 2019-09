Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Berardi, Immobile insegue (5^ giornata)

La classifica marcatori Serie A alla vigilia della quinta giornata di campionato – che vivremo in questi giorni a causa del primo turno infrasettimanale – vede capocannoniere ancora Domenico Berardi, che è rimasto a secco domenica nella partita pur vinta nettamente dal suo Sassuolo contro la Spal ma è comunque sempre leader a quota cinque gol, grazie ad un pirotecnico inizio di stagione. Si tratta di una classifica marcatori che parla italiano, dal momento che il primo inseguitore del capocannoniere Berardi è una presenza praticamente fissa nelle posizioni di vertice della classifica marcatori di Serie A, cioè Ciro Immobile, che è salito a quota quattro reti grazie al gol segnato domenica sera al Parma. Sia Berardi sia Immobile tuttavia scenderanno in campo solo domani sera, rispettivamente nel derby emiliano con il Parma e nel big-match di San Siro contro l’Inter.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DEL CAPOCANNONIERE

Continuando a scorrere la classifica marcatori di Serie A, dobbiamo dire che tra le squadre in campo oggi nei due anticipi c’è solamente Alfredo Donnarumma del Brescia già a quota tre gol, per l’attaccante delle Rondinelle è sicuramente una bella soddisfazione precedere Cristiano Ronaldo, che è a quota due reti (e non potrà muoversi a questo giro) come il suo connazionale Miguel Veloso, centrocampista del Verona che invece elle prossime ore sfiderà l’Udinese. A quota tre gol come Donnarumma troviamo invece la coppia colombiana dell’Atalanta formata da Luis Muriel e Duvan Zapata, la coppia della Roma formata da Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov e due uomini anche per il Napoli, in questo caso Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il gioco delle coppie dunque è spesso efficace ma lo vince il Sassuolo, che oltre a Berardi può affidarsi a Francesco Caputo, anch’egli nel gruppo a quota tre gol al pari di Romelu Lukaku, che ha timbrato il suo primo derby di Milano, ed inoltre Christian Kouame del Genoa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A ALLA VIGILIA DELLA 5^ GIORNATA

5 gol: Berardi (Sassuolo)

4 gol: Immobile (Lazio)

3 gol: Zapata, Muriel (Atalanta); Donnarumma (Brescia); Kouame (Genoa); Lukaku (Inter); Insigne, Mertens (Napoli); Dzeko, Kolarov (Roma); Caputo (Sassuolo)



