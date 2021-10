Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Ciro Immobile (10^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DZEKO PREPARA IL SORPASSO?

Con il turno infrasettimanale torna ad essere protagonista già di martedì anche la classifica marcatori di Serie A, perché da stasera e fino a giovedì potremo seguire le dieci partite della decima giornata del massimo campionato. Il capocannoniere al comando di questa classifica marcatori Serie A è sempre Ciro Immobile, che è salito a quota 8 gol grazie alla rete segnata in quella che per la Lazio è stata però una vera disfatta a Verona, a causa del successo 4-1 dell’Hellas con poker personale di Giovanni Simeone.

L’unica minima consolazione è arrivata appunto per Immobile, che segnando il gol del temporaneo 2-1 che sembrava potesse riaprire la partita è riuscito almeno a consolidare la propria posizione al comando della classifica marcatori, dove Ciro guarda tutti dall’alto al basso grazie a otto gol segnati, dei quali tre su calcio di rigore, un esercizio nel quale Immobile è senza ombra di dubbio una garanzia ormai consolidata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DIETRO AL CAPOCANNONIERE

Si respira quasi aria di derby al comando della classifica marcatori di Serie A, se non fosse naturalmente che Edin Dzeko in estate ha lasciato la Roma per passare all’Inter. Sulla carta doveva essere pesante anche per un campione come il bosniaco raccogliere l’eredità di un certo Romelu Lukaku, invece i numeri stanno raccontando una storia completamente diversa, perché Edin Dzeko ha già segnato ben sette gol con la maglia nerazzurra, per di più senza l’ausilio di alcun calcio di rigore.

Il settimo sigillo di Dzeko è stato probabilmente uno dei più facili di tutta la sua carriera, perché il bosniaco ha insaccato praticamente a porta vuota dopo il legno colpito da Hakan Calhanoglu, però stava per consegnare all’Inter la vittoria nel derby d’Italia contro la Juventus, se non fosse stato per il rigore di Dybala a un soffio dal novantesimo. In ogni caso, anche domenica sera c’è stata la conferma: il passaggio da Lukaku a Dzeko non ha causato problemi ai campioni d’Italia.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

8 gol: Immobile (Lazio)

7 gol: Dzeko (Inter)

6 gol: Joao Pedro (Cagliari), Destro (Genoa), Simeone (Verona)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter), Osimhen (Napoli), Vlahovic (Fiorentina)



