Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Ciro Immobile a un passo dal titolo

Ciro Immobile ha praticamente vinto la classifica marcatori Serie A: il bomber della Lazio si avvicina alla 38^ giornata e potrebbe festeggiare un titolo di capocannoniere che è ormai suo, e che potrebbe anche insignirlo della Scarpa d’Oro con tanto di record di reti per un singolo campionato italiano. Il fatto che questo primato possa essere centrato proprio a Napoli, città in cui Gonzalo Higuain si assestò a quota 36, è particolarmente significativo; ha ormai abdicato Cristiano Ronaldo, staccato di quattro lunghezze essendo rimasto a secco a Cagliari e dopo il rigore sbagliato contro la Sampdoria. Il portoghese comunque potrebbe giocare per diventare il calciatore della Juventus con più reti in un torneo (al momento è alla pari con Felice Borel) ma Maurizio Sarri potrebbe anche decidere di lasciarlo a riposo in vista della Champions League. Tecnicamente il terzo gradino del podio nella classifica marcatori Serie A non è ancora definito: Romelu Lukaku ha due gol di vantaggio su Francesco Caputo che potrebbe ancora sognare l’aggancio, niente da fare invece per Duvan Zapata, Luis Muriel e Joao Pedro che sono a quota 18. Da questo punto di vista però sarà interessante il duello interno alla Dea per il titolo di capocannoniere della squadra.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

Dunque la classifica marcatori di Serie A è in mano a Ciro Immobile, che festeggerà per la terza volta in carriera questo titolo: l’attaccante della Lazio si è confermato come straordinario realizzatore, vero che 14 di queste reti sono arrivate su rigore ma anche Cristiano Ronaldo (12) si è aiutato dal dischetto. A CR7 resta il primato delle minor gare disputate per raggiungere quota 50 gol in Serie A, e comunque un secondo posto ottimo visto che ha trovato davanti a sé un possibile recordman: a Immobile infatti manca una sola rete per agganciare quanto fatto da Higuain nel 2016, a proposito del Pipita questa per lui è la prima di sei stagioni interne in Serie A nella quale non riuscirà a chiudere in doppia cifra, a meno che non segni una tripletta contro la Roma (ma anche nel suo caso non è affatto certo che Sarri lo utilizzi in una partita che per la Juventus non conta più alcunchè). Da segnalare poi i 14 gol di un Domenico Berardi che si è avvicinato al suo primato personale, così come le 14 marcature dello straordinario Marco Mancosu: anche per lui i rigori sono stati determinanti, ma comunque realizzare 14 gol alla prima stagione in Serie A non è affatto male per il centrocampista del Lecce, che ora può anche pensare di festeggiare una salvezza che, per come si era messa, avrebbe dell’incredibile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 38^ GIORNATA

35 gol: Ciro Immobile (Lazio)

31 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

23 gol: Romelu Lukaku (Inter)

21 gol: Francesco Caputo (Sassuolo)

18 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

16 gol: Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta)

14 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Marco Mancosu (Lecce), Lautaro Martinez (Inter)

12 gol: Andrea Petagna (Spal), Giovanni Simeone (Cagliari)



© RIPRODUZIONE RISERVATA