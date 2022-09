Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: comanda Arnautovic! (6^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA ARNAUTOVIC

La classifica marcatori Serie A entra nella 6^ giornata, con un capocannoniere se vogliamo inaspettato: grazie alla doppietta della scorsa settimana Marko Arnautovic è oggi il re dei bomber. L’austriaco del Bologna aveva già avuto una bella stagione nel campionato passato, ma sembra che in questo 2022-2023 possa definitivamente fare il grande salto di qualità: arrivato tardi in una carriera che prometteva cose diverse da quelle che sono poi state, intanto Arnautovic è al comando della classifica marcatori Serie A con 5 gol, e guarda tutti dall’alto in basso con la speranza di vincere il titolo di capocannoniere.

Per il momento a fare da principali inseguitori sono in tre: anche qui, una conferma e due insospettabili. Fa parte della prima categoria naturalmente Dusan Vlahovic, che con la Juventus ha segnato una volta su rigore, due su punizione e solo una su azione; nella seconda invece rientrano Khvicha Kvaratskhelia, del cui straordinario impatto sul Napoli abbiamo già parlato a più riprese, e Teun Koopmeiners che grazie anche a due rigori si è già portato a quota 4. Adesso bisogna scoprire quello che potrebbe succedere con la classifica marcatori Serie A in questa 6^ giornata del massimo campionato di calcio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERSO LA 6^ GIORNATA

La classifica marcatori Serie A dunque vede al comando Arnautovic: il Bologna gioca in casa contro la Fiorentina e dunque l’austriaco ha un’occasione per aumentare il suo bottino, anche se chiaramente l’esonero di Sinisa Mihajlovic è un punto di domanda non tanto su di lui in assoluto, quanto per il nuovo modo che i felsinei avranno di giocare e come lo stesso Arnautovic riuscirà a interagire con il nuovo allenatore. A poter operare un eventuale sorpasso sono allora Vlahovic, Koopmeiners e Kvaratskhelia che giocano tutti in casa contro avversarie sulla carta abbordabili.

La Juventus ospita la Salernitana, l’Atalanta se la vede al Gewiss Stadium con la Cremonese mentre per il Napoli arriva lo Spezia al Maradona. Tre partite che potrebbero lanciare questi tre giocatori, con Vlahovic in particolare che potrebbe approfittarne per realizzare anche una doppietta – già timbrata alla prima giornata. Alle spalle però attenzione ai vari Rafael Leao (il Milan è a Marassi contro la Sampdoria), Lautaro Martinez (in casa contro il Torino) che però per turnover potrebbe non partire titolare e poi quel Boulaye Dia che si è già preso la Salernitana, sta segnando con regolarità e sogna di fare male anche alla Juventus all’Allianz Stadium. Staremo a vedere…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

5 gol: Marko Arnautovic (Bologna)

4 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Teun Koopmeiners (Atalanta), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

3 gol: Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Nikola Vlasic (Torino)











